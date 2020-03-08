شكرا لقرائتكم خبر عن «Google» يحتفل بالنساء الملهمات حول العالم في اليوم العالمي للمرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يحتفل Google باليوم العالمى للمرأة من خلال وضع فيديو مدته 55 ثانية على الصفحة الرئيسية لمحرك البحث، حيث تم العمل مع مجموعة متنوعة من الفنانين حول العالم لتصميم ذلك الفيديو، الذى يتم عرضه فى تمام الساعة 12 صباحا من يوم الثامن من مارس، ويضم الفيديو مجموعة من رسوم الماندالا الورقية ثلاثية الأبعاد، التى رسمها فنانان من مدينتى أوسلو ولندن، وهما جولى ويلكنسون وجويان هورسكروف من «Makerie Studio»، والرسوم المتحركة لرسامى الرسوم المتحركة الموجودين فى زيورخ Marion Willam & Daphne Abderhalden من DRASTIK، كل من تاريخ هذا الاحتفال القوى أهميته بالنسبة للمرأة عبر الأجيال.

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كما سيقوم مساعد Google بنشر قائمة تضم قصصا وحقائق عن 12 امرأة ملهمة من جميع أنحاء العالم، والتى تضم المهندسة العراقية زها حديد كواحدة من تلك النماذج التى يمكن للناس سماع قصصهم عن طريق التفاعل مع مساعد جوجل باللغة العربية.

ويمكن للمتحدثين أن يطلعوا على تلك القصص من خلال قول «حقائق عن نساء ملهمات»، و «حقائق مسليّة عن نساء ملهمات»، و«هات حقائق مسليّة عن نساء ملهمات»، وسيقوم مساعد Google بعرض الإجابات عن كل تلك الاستفسارات فى نهاية الصفحة التى تضم الإجابة.

ومساعد جوجل هو مساعد افتراضى عربى فى 15 دولة تم تصميمه لمساعدة الأفراد فى إتمام مهام مثل إجراء مكالمة هاتفية أو الاستماع للموسيقى أو التنقل خلال الازدحام المرورى، وأصبح متوفرًا باللغة العربية وقادرًا على فهم اللهجات المحلية فى 15 دولة، هى: الإمارات العربية المتحدة، واليمن، وسلطنة عُمان، والكويت، والبحرين، وقطر، والعراق، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، ولبنان، والأردن، وفلسطين، وموريتانيا. تمّ إطلاق «مساعد Google» فى العام 2019 فى كلّ من مصر والسعوديّة.