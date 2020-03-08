شكرا لقرائتكم خبر عن «فيسبوك» يخطط لطرح إصدارات رقمية من الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت تقارير حديثة أن موقع «فيس بوك» يخطط لطرح إصدارات رقمية من العملات المدعومة من الحكومات، بما فى ذلك الدولار الأمريكى واليورو، بعيدا عن عملته الرقمية «ليبرا» المشفرة، التى تلقت الكثير من الانتقادات.
ووفقا لتقرير لموقع (The Information) فإن عملاق الشبكات الاجتماعية سيؤخر أيضًا طرح عملته الرقمية لعدة أشهر، كما أن محفظة فيس بوك Calibra، التى كان من المقرر إطلاقها هذا الصيف، ستصدر الآن فى أكتوبر، وسوف تدعم أيضًا العملات الرئيسية الأخرى بخلاف ليبرا.
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