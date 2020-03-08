شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. لماذا تصاب النساء بسرطان الغدة الدرقية أكثر من الرجال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الغدة الدرقية من أهم أنواع الغدد الصماء للجسم، وعند تعرضها للاضطرابات تزداد فرص تعرض الشخص المصاب للعديد من المشاكل الصحية، لذا يجب التعرف على سرطان الغدة الدرقية، وذلك وفقا لموقع "HEALTHLINE". ما هى الغدة الدرقية؟ الغدة الدرقية هى نوع من أنواع الغدد الصماء، التى تقع فى الجهة الأمامية من الرقبة، وتشبه فى شكلها الفراشة، وهى المسئولة عن تنظيم نمو الجسم، وتنظيم نبضات القلب، وضغط الدم، ودرجة حرارة الجسم، وعند التعرض لأى اضطرابات فى نسبة الهرمونات التى تفرزها يجب البحث عن السبب، لأنه ربما يكون سرطان الغدة الدرقية. ما هى الغدة الدرقية؟ الغدة الدرقية هى نوع من أنواع الغدد الصماء، التى تقع فى الجهة الأمامية من الرقبة، وتشبه فى شكلها الفراشة، وهى المسئولة عن تنظيم نمو الجسم، وتنظيم نبضات القلب، وضغط الدم، ودرجة حرارة الجسم، وعند التعرض لأى اضطرابات فى نسبة الهرمونات التى تفرزها يجب البحث عن السبب، لأنه ربما يكون سرطان الغدة الدرقية.

وهذا النوع يعد أنواع السرطان النادرة، ومنتشر بين الأشخاص فى عمر الثلاثين وبعد عمر الستين، وأثبتت العديد من الدراسات الطبية أن النساء الأكثر إصابة من الرجال.

هل هناك أنواع لسرطان الغدة الدرقية؟ نعم هناك العديد من أنواع سرطان الغدة الدرقية، ومنها:

- سرطان الغدة الدرقية الحليمى ، وهذا النوع يعد الأكثر شيوعا.

- سرطان الغدة الدرقية النخاعى.

- سرطان الغدة الدرقية الجريبى.

ما هى أسباب الإصابة بسرطان الغدة الدرقية؟ هناك بعض العوامل التي تزيد من فرص الإصابة بسرطان الغدة الدرقية، ومنها:

- الإصابة بأمراض الغدة الدرقية كمرض جويتر أو التهاب الغدة الدرقية .

- أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن التاريخ العائلي والوراثي له دور كبير.

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- الأشخاص الذين يتعرضون للإشعاع بكثرة أكثر عرضة.

ما هى أعراض الإصابة بسرطان الغدة الدرقية؟ هناك العديد من الأعراض التي تؤكد إصابتك بسرطان الغدة الدرقية، ومنها:

- ظهور كتلة في الرقبة تعد من أبرز الأعراض.

- في بعض الأحيان يتغير الصوت كالخشونة، البحة، أو صعوبة بالكلام.

- الشعور بألم في الرقبة.

- التعرض لصعوبة في البلع والتنفس

- زيادة ضربات القلب.

ما هى طرق علاج سرطان الغدة الدرقية؟ يعتمد علاج سرطان الغدة الدرقية على التدخل الجراحى، فى البداية ثم يخضع المريض للعلاج الإشعاعى والكيميائى.