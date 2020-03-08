شكرا لقرائتكم خبر عن هتخليك تروح فى النوم.. سوائل طبيعية هتخلصك من الأرق وتساعدك على النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "أرق وقلق وعدم القدرة على النوم" من المشاكل التي يعانى منها الكثيرون قد يكون ذلك نتيجة الإصابة ببعض المشاكل الصحية التي تؤثر على النوم أو نتيجة الإجهاد الزائد وبذل مجهود كبير مما يؤثر على النوم ويسبب الأرق الشديد.

وحسب ما ذكره موقع healthline فأن هناك بعض السوائل الطبيعية التي ينصح بتناولها لتساعدك على النوم دون أرق وهى:

1: النعناع

يعتبر النعناع من السوائل الطبيعية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز صحة الجهاز العصبى وتساعد على الهدوء والنوم دون أرق، حيث أنه يحتوى على بعض المهدئات الضرورية للجسم، لذلك ينصح بتناوله قبل النوم مباشرة.

2:البابونج

البابونج واحد من أشهر الأعشاب الطبيعية الغنية بالعناصر والفيتامينات التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وتساعد على النوم والتخلص من الارق والضغط العصبى، حيث يحتوى البابونج على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجهاز العصبى.

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3:الحليب الدافئ

وهو من الطرق الطبيعية الشهيرة التي تستخدمها الأمهات لتساعد أبنائها على النوم، حيث يحتوى على كمية عالية من حمض التريبتوفان الأميني الذى يساعد على النوم وهدوء الاعصاب ويقلل من الأرق والتوتر.

4:الكاكاو

يحتوى الكاكاو على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعديل المزاج وتعزيز صحة الجهاز العصبى والتخلص من الأرق والتوتر، لذلك ينصح بتناوله قبل النوم .

5:الزنجبيل

من السوائل الطبيعية الدافئة التي تحتوى على نسبة عالية من العناصر الغذائية والفيتامينات الهامة لصحة الجسم والجهاز العصبى.