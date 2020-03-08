شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى حيوانك الاليف من الإصابة بأمراض الأسنان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تربية الحيوانات الأليفة من الأمور الصعبة لأنها مسئولية، وهناك العديد من المشاكل الصحية التى تتعرض لها الحيوانات الأليفة خاصة الكلاب، وهى الإصابة بمشاكل فى الأسنان، وقدم التقرير المنشور عبر موقع "doggy7"، طرق للوقاية من هذه المشكلة.

أوضح التقرير أن الوقاية من أمراض الأسنان من الأمور المهمة، والتى ينبغى الانتباه لها، والتركيز من قبل عشاق الكلاب أو أصحابهم، وحال إصابتهم بمشكلة في الأسنان يجب إعطاء المضادات الحيوية في المرحلة الأولى من عدوى الأسنان، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يتسبب ذلك في حدوث عدوى معينة ويمكن أن تنتشر الكائنات الحية إلى المناطق القريبة الأخرى، مثل الغشاء المخاطي للفم ومنطقة البلعوم، ولذا في حالة ملاحظة مشكلة في الاسنان يجب أخذه مباشرة إلى الطبيب.

وأضاف التقرير أنه يجب عدم تناول الكلاب من المواد الغذائية الحمضية أو القلوية، لأنها تزيد من فرص تعرضهم للعديد من المشاكل الصحية المرتبطة في الأسنان.

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وأكد التقرير أنه حال إصابة الكلب الخاص بك بمشكلة فى الأسنان يحدث له نزيف فى الأسنان أو الفم، وهذا الأمر يحتاج عناية ملحوظة وشديدة من صاحب الكلب، لتجنب تعرضه للالتهاب المصاحبة لهذا الأمر، وقد يتسبب الإهمال في فقدان الكلب لأسنانه.

وأشار التقرير إلى أن كلاب الصيد تحتاج إلى عناية إضافية تتعلق بهياكل الأسنان لتجنب مشاكل الأسنان المستقبلية في هذه الكلاب، وتتوفر الفرش لغسيل أسنانهم مع استخدام معجون أسنان خاص به.

وقدم التقرير طرق الاعتناء الخاصة بأسنان الكلب، وذلك عن طريق:

- حاول توفير المواد العظمية وليست الحادة للكلاب فهم يفضلونها ويحبون مضغها هذه الطريقة تساعدهم على تطوير هياكل الأسنان القوية بطريقة طبيعية.

- عظام اللحوم الطازجة مواد رائعة للحفاظ على نظافة أسنان الكلب وتصبح خالية من تكوين البلاك مع تراكم الكائنات البكتيرية.

- غسيل أسنان الكلب الخاص يوميا.