8 مشاكل صحية تمنعك من ارتداء أحذية ذات كعب عالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص الفتيات دائما على الاهتمام بأناقتها وأنوثتها وخصوصا في المناسبات والحفلات الخاصة ، ويعتبر الكعب العالى واحد من الأساسيات عند الفتيات ليظهر أنوثتها وجمالها ، ولكن على الجانب الأخر هناك بعض الحالات الصحية الممنوعة من ارتداء الكعب العالى وحسب ما ذكره موقع heelthatpain.
حالات صحية ممنوعة من ارتداء الكعب العالى
1:السيدات اللاتى تعانين من التهاب وألم المفاصل يجب أن تتجنب ارتداء الكعب العالى لأنه يسبب ألم شديد ويؤثر على الدورة الدموية أثناء المشى، مما يزيد من ألم الركبة والعضلات والمفاصل.
2:لمن يعانون من دوالى الساقين ، حيث يسبب الكعب العالى ضغط شديد على القدم والاصابع وألم شديد فيهم.
3: يؤثر الكعب العالى على الظهر ويسبب ألم شديد ، لذلك ينصح السيدات اللاتى تعانين من ألم الظهر أن تتجنب ارتداء الكعب العالى ، حيث انه يسبب الضغط الشديد على فقرات الظهر.
4: خشونة الركبة ، من الامراض التي ينصح دائما بعدم ارتداء الكعب العالى نظرا للألم والضغط الشديد الذى تتعرض له السيدات.
5:التواء الكاحل من المشاكل الصحية المزعجة التي تؤثر على المشى والحركة لذلك لا ينصح بارتداء الكعب العالى.
6:مشاكل الأظافر التي تسبب ألم شديد في القدمين وتورم واحمرار ينصح عدم ارتداء الكعب العالى إلا بعد علاج المشكلة والتخلص من الالتهاب والألم.
7:السيدات اللاتى تعانين من ضعف شديد في عضلات القدم ينصح بعدم ارتداء الكعب العالى وذلك لأنه يسبب خلل في الدورة الدموية.
8: مرضى هشاشة العظام لا بد أن يتجنبوا ارتداء الكعب العالى.
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