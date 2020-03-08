بالاعتقالات الوهمية والشائعات.. إيران تسعى لتمرير مرشحها بالعراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قوائم اغتيال وشائعات اعتقال.. آخر أوراق إيران المحروقة لتشتيت الشعب العراقي وتمرير مرشحها لإحكام قبضتها على بغداد.

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اجتماعات أذناب إيران مستمرة في العراق، تعقد في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري، بحضور محمد كوثراني مسؤول الملف العراقي في مليشيا حزب الله اللبناني والحرس الثوري، وعدد من ضباط فيلق القدس، والسفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي؛ لاختيار رجل إيران الجديد في العراق.

أسماء عديدة طرح على رأسها مصطفى الكاظمي رئيس جهاز المخابرات العراقي، إذ يعد الأوفر حظاً، لأنه يحظى بقبول مليشيا الحشد الشعبي ودعم من الإيرانيين ومن حزب الله.

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ورئيس الجمهورية برهم صالح، الذي أعرب خلال المدة الماضية، عن استعداده لتكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة.

اللجنة المنظمة لمظاهرات ثورة تشرين في العراق، أعلنت رفضها واستعداداتها لتنظيم مليونية "حل البرلمان"، لتجد نفسها أمام قائمة بأسماء قالت إن مليشيات حزب الله العراق أصدرت أوامر باغتيالهم، ولكن السياسي العراقي انتفاض قنبر رئيس حزب المستقبل، نفى هذه الشائعات، ووصفها بالكاذبة، وأن هدفها تمرير اسم مصطفى الكاظمي كمرشح لتشكيل الحكومة.

محاولات مستميتة من أجل إحكام السيطرة على العراق، فهل ينجح الشعب في إنقاذ نفسه من قبضة إيران؟