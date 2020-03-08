تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك التوت الأحمر

القاهرة - لايف استايل المقادير 600 x جرام توت (أحمر)

2 x كوب دقيق

2 x معلقة صغيرة باكينج بودر

2 x معلقة كبيرة سكر بودرة

1 ¼ x كوب سكر

1 x كوب لبن كامل الدسم

1 x كوب كريم شانتى

1 x معلقة صغيرة فانيليا

1 x عدد بيضة (طازجة)

1 x رشة ملح

1 x عدد قشر ليمون (مبشور)

1 x معلقة كبيرة مربى

½ x كوب زبدة (بدرجة حرارة الغرفة) الطريقة: فى وعاء عميق نضع السكر والزبد ونخفق حتى يتجانسوا.

ثم نضيف البيضة والفانيليا وبشر الليمون ونخفق جيدا.

ثم نضيف اللبن ونخفق.

فى وعاء اخر نخلط الدقيق والباكينج بودر ورشة الملح جيدا.

ثم نضيف خليط الدقيق لخليط الزبد بالتدريج مع الخفق المستمر حتى نحصل على قوام متجانس.

نحضر 2 صينية متساوية المقاس وتدهن بالزبد وتبطن بورق الزبد.

ثم نوزع العجين على الصوانى.

ثم نوزع نصف كمية التوت ويرش سكر البودرة على وجة الكيك.

نضع الصوانى فى الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة أو لحين أن تنضج.

فى وعاء عميق نخلط الكريم شانتية مع المربى والنصف الاخر من التوت.

يترك الكيك حتى يبرد تماما ثم نضع واحدة من الكيك فى طبق التقديم ثم يوزع فوقها الكريم شانتية مع التوت ثم نضع الكيك الاخرى فوقها وتقدم بالهناو الشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بسكويت المربى تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا الخفيف

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