تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك إسفنجى لايت

القاهرة - لايف استايل المقادير 4 x عدد موز

3 x عدد بيضة (طازجة)

1 x كوب سكر

1 x رشة ملح

1 x كوب دقيق

1 x كيس فانيليا

1 x معلقة صغيرة باكينج بودر

1 x كوب كريم شانتى

½ x كوب عصير برتقال

¼ x كوب ماء الطريقة: فى وعاء عميق نضع البيض والسكر والماء ونخفق جيدا حتى يغلظ القوام.

ثم نضيف الفانيليا الدقيق والباكينج بودر ورشة الملح ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات.

ثم فى صينية مدهونة بالزبد نصب الكيك ونضعها فى الفرن عند درجة حرارة 180 حتى تنضج.

تترك الكيك حتى تبرد تماما ثم تقلب وتقطع لثلاث دوائر عرضية.

ثم تسقى كل دائرة بعصير البرتقال.

ثم نضع أول دائرة على طبق التقديم وتحشى بالكريم شانتى والموز ونضع الدائرة الثانية وتحشى ثم نضع اخر دائرة وتجمل بالكريم شانتية وعين الجمل وتقدم بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الجزر والبرتقال تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا الخفيف

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