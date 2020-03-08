تعرفي على طريقة إعداد وتحضير براونيز بعين الجمل والتمر

القاهرة - لايف استايل
المقادير
200 x جرام عين جمل (مطحون ناعم مثل الدقيق)
200 x جرام شيكولاتة (مبشورة)
200 x جرام زبدة
200 x جرام سكر
100 x جرام دقيق
4 x عدد بيضة (طازجة بدرجة حرارة الغرفة)
1 x كوب كريمة مخفوقة
1 x معلقة صغيرة فانيليا
1 x رشة ملح
½ x كوب شيكولاتة (كريمة)
½ x كوب تمر
الطريقة:
فى وعاء على النار تسيح الزبدة، ثم تضاف الشيكولاتة،ويرفع الخليط من على النار، وتقلب جيدا حتى تذوب الشيكولاتة تماما.
في وعاء اخر، يخلط البيض مع السكر بالمضرب اليدوي.
ثم يضاف خليط الزبدة والشيكولاتة بالتدريج مع التقليب المستمر. مهم الترتيب المذكور حتى لا يكون قوام البراوني مزيت.
ثم تضاف الفانيلا ورشة ملح ، ثم عين الجمل والدقيق، ويقلب الخليط حتى تتجانس المكونات
يصب في قالب مدهون بالزيت، ويدخل فرن مسخن من قبل على 200 درجة لمدة 20 دقيقة. أو لحين النضج.
تزين بطبقة خفيفة من النوتيلا، ثم يوضع خليط من النوتيلا والكريمة المخفوقة، ثم يرص الكريز والتمر وعين الجمل. يفضل ان تكون الكريمة المستخدمة للتزيين كريمة لباني طازجة
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