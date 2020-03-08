إسعافات أولية لإنقاذ طفلك عند لمسه كهرباء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
إسعاف الطفل عند لمس الكهرباء ما تستطيع فعله هو ما يلى:
-افصل مصدر الطاقة قبل لمس الطفل المصاب الذي لا يزال يتلقى التيار؛ اسحب القابس أو أطفئ المفتاح الرئيسي.
-لا تلمس سلكًا بيديكم العارية، إذا كان عليك رفع سلك حي من طفل ، فاستخدم عصا جافة أو صحيفة ملفوفة أو ملابس سميكة أو أي شيء آخر قوي وجاف وغير معدني لن ينفذ الكهرباء.
-حرك الطفل بأقل قدر ممكن لأن الصدمة الكهربائية الشديدة قد تسببت في كسر في العمود الفقري.
إذا لم تتمكن من إزالة مصدر التيار ، فحاول نقل الطفل ، لكن لا تستخدم يديك العاريتين، اعزل نفسك بالمطاط أو بأي من العناصر غير الموصلة المقترحة لرفع سلك حي حتى لا ينتقل التيار من جسم الطفل إلى جسمك.
-بمجرد توقف التيار ، تحقق سريعًا من تنفس الطفل ونبضه ولونه وانتباهه، إذا لم يكن الطفل يتنفس أو لم يكن هناك دقات قلب ، فابدأ إعطائه إنعاش قلبي رئوى فورًا بينما يذهب شخص آخر للحصول على المساعدة الطبية.
سيقوم طبيب الأطفال بتنظيف وترطيب الحروق السطحية ويطلب اختبارات لعلامات التلف على الأعضاء الداخلية.
غالباً ما تكون حروق الفم أعمق بكثير وقد يحتاج طفلك إلى عملية جراحية بعد الشفاء الأولي.
يجب أن يكون أولياء الأمور متيقظين من احتمال حدوث نزيف من حروق الفم ساعات أو حتى أيام بعد الإصابة.
في حالة حدوث نزيف ، ضعي وسادة نظيفة واتصل بطبيبك على الفور.
إذا كان الطفل يعاني من حروق شديدة أو أي علامة على تلف في الدماغ أو القلب ، فسيلزم وضعه في المستشفى.
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