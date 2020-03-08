شكرا لقرائتكم خبر عن إسعافات أولية لإنقاذ طفلك عند لمسه كهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عندما يتلامس جسم الإنسان بشكل مباشر مع مصدر للكهرباء، يمر التيار من خلاله ، مما ينتج عنه ما يسمى بالصدمة الكهربائية، اعتمادًا على جهد التيار وطول فترة التلامس، يمكن أن تتسبب هذه الصدمة في حدوث أي شيء بدءًا من الشعور بالكهرباء البسيط إلى الإصابة الخطيرة التى قد تصل حتى الموت، والأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بالصدمات الكهربية نتعرف في هذا التقرير على كيفية إسعاف الطفل عند لمس الكهرباء، وفقا لموقع healthy children.





إسعاف الطفل عند لمس الكهرباء ما تستطيع فعله هو ما يلى:

-افصل مصدر الطاقة قبل لمس الطفل المصاب الذي لا يزال يتلقى التيار؛ اسحب القابس أو أطفئ المفتاح الرئيسي.

-لا تلمس سلكًا بيديكم العارية، إذا كان عليك رفع سلك حي من طفل ، فاستخدم عصا جافة أو صحيفة ملفوفة أو ملابس سميكة أو أي شيء آخر قوي وجاف وغير معدني لن ينفذ الكهرباء.

-حرك الطفل بأقل قدر ممكن لأن الصدمة الكهربائية الشديدة قد تسببت في كسر في العمود الفقري.

إذا لم تتمكن من إزالة مصدر التيار ، فحاول نقل الطفل ، لكن لا تستخدم يديك العاريتين، اعزل نفسك بالمطاط أو بأي من العناصر غير الموصلة المقترحة لرفع سلك حي حتى لا ينتقل التيار من جسم الطفل إلى جسمك.

-بمجرد توقف التيار ، تحقق سريعًا من تنفس الطفل ونبضه ولونه وانتباهه، إذا لم يكن الطفل يتنفس أو لم يكن هناك دقات قلب ، فابدأ إعطائه إنعاش قلبي رئوى فورًا بينما يذهب شخص آخر للحصول على المساعدة الطبية.





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علاج الطفل بعد تعرضه لصدمة كهربائيةيجب أن يرى طبيب الأطفال الطفل الذي تعرض لصدمة كهربائية لأن الصدمة قد تسبب أضرارًا داخلية لا يمكن اكتشافها دون إجراء فحص طبي.

سيقوم طبيب الأطفال بتنظيف وترطيب الحروق السطحية ويطلب اختبارات لعلامات التلف على الأعضاء الداخلية.

غالباً ما تكون حروق الفم أعمق بكثير وقد يحتاج طفلك إلى عملية جراحية بعد الشفاء الأولي.

يجب أن يكون أولياء الأمور متيقظين من احتمال حدوث نزيف من حروق الفم ساعات أو حتى أيام بعد الإصابة.

في حالة حدوث نزيف ، ضعي وسادة نظيفة واتصل بطبيبك على الفور.

إذا كان الطفل يعاني من حروق شديدة أو أي علامة على تلف في الدماغ أو القلب ، فسيلزم وضعه في المستشفى.