شكرا لقرائتكم خبر عن للمرأة الحامل.. كيف تتجنبى الإصابة بعدوى كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فترة الحمل من الفترات الهامة عند كل سيدة وتشهد العديد من التغيرات الفسيولوجية والهرمونية في جسم المرأة، أيضا تحتاج الحامل الى طرق عناية فائقة بصحتها العامة وصحة الجنين، والاهتمام بالمناعة والوقاية من الإصابة بالأمراض خاصة الأنفلونزا ونزلات البرد ومؤخرا فيروس كورونا.

ووفقا لما أكده تقرير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC لا توجد معلومات حالية من التقارير العلمية المنشورة حول مدى تعرض النساء الحوامل لفيروس كورونا، تواجه النساء الحوامل تغييرات مناعية وفسيولوجية قد تجعلهن أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الفيروسية ، بما في ذلك فيروس كورونا.

قد تتعرض النساء الحوامل أيضًا لخطر الإصابة بأمراض حادة مقارنةً بالعموم عمومًا بما في ذلك فيروس كورونا المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (SARS-CoV) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية كورونا CoV وغيرها من التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية ، مثل الأنفلونزا ، أثناء الحمل.

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يجب على النساء الحوامل الانخراط في الإجراءات الوقائية المعتادة لتجنب العدوى مثل غسل الأيدي في كثير من الأحيان وتجنب المرضى.

وبما أن الفيروس الذي يسبب الإصابة بكورونا ينتشر بشكل أساسي عن طريق الاتصال الوثيق مع شخص مصاب من خلال قطرات الجهاز التنفسي وهو ما يتطلب ضرورة مسح الأسطح جيدا لتجنب انتقاله العدوى للمراة الحامل مع ضرورة تجنب الاختلاط مع اى شخص مصاب بأى عدوى فيروسية مثل نزلات البرد والانفلوانزا.

يجب على المرأة الحامل غسل يديها جيدا بصفة مستمرة وعدم وضع اليدين على الأنف أو العينين، بالإضافة إلى ضرورة شرب السوائل بكثرة على مدار اليوم لتجنب التصاق الفيروس بالأغشية المخاطية.

كما يجب على المراة الحامل استخدام الكمامات الواقية عند التواجد خارج المنزل حشية اصابتها بأى عدوى خاصة في الأماكن التي يوجد بها اختلاط مثل وسائل المواصلات.