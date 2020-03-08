شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما يخص الدورة الشهرية عند النساء تقدمه وزارة الصحة السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشرت وزارة الصحة السعودية عبر موقعها الرسمي، أبرز المشاكل الصحية التي تطرق علي حياة المرأة، وعلي الجهاز التناسلي الخاص بها، وهي الدورة الشهرية، التي تبدأ من أول أيام الحيض وتنتهي ببداية الحيض التالي، وتتكون الدورة الشهرية من أربعة أطوار، تتغير فيها الهرمونات استعدادًا للحمل كل شهر، وبعض الاضطرابات المصاحبة للدورة الشهرية تكون طبيعية، وبعضها يحتاج إلى زيارة الطبيب، حيث يختلف علاج الاضطرابات بحسب المسبب لها، وتوجد عدة طرق وإرشادات لتخفيف الألم قبل وأثناء الحيض.

وقدمت وزارة الصحة السعودية عبرموقعها تركيب الجهاز التناسلي الأنثوي الداخلي، وهو:

-المهبل: هوالقناة التي تقع بين الرحم والأعضاء التناسلية الخارجية.

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-الرحم: هو عضو مجوف كمثري الشكل يتكون فيه الجنين أثناء الحمل، ويفصل بينه وبين المهبل قناة ضيقة تدعى عنق الرحم.

-قنوات فالوب: هي قنوات ضيقة متصلة بالجزء العلوي من الرحم، وهي المسار الذي يحمل البويضات من المبيضين إلى الرحم، ويحدث فيها التقاء البويضات بالحيوانات المنوية (التلقيح)، ثم تنتقل البويضة الملقحة منهم إلى الرحم لتلتصق بجداره ويتكون الجنين.

-المبيضان: هي غدد صغيرة بيضاوية الشكل تقعان على جانبي الرحم، وفيهما يتم تكون البويضات وإفراز الهرمونات الأنثوية.

وأضافت وزارة الصحة السعودية، أن الدورة الشهرية هي التغيرات الهرمونية الطبيعية التي تحدث لجسد المرأة كل شهر استعدادًا للحمل، وتبدأ من سن البلوغ وتنتهي في سن اليأس، وتصل مدتها إلى 28 يوما وقد تتراوح بين ٢٠ أو ٤٠ يوما، حيث أن أول أيام الحيض هو أول يوم من الدورة الشهرية، وتنتهي ببداية الحيض التالي.