شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزراة الصحة تدعو كل من كان في إيطاليا وكوريا ومصر ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين إلى عزل أنفسهم منزليًا لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:48 مساءً, 7 مارس 2020 م المناطق _ الرياض وفقًا للإجراءات الوقائية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة لمنع انتقال العدوى بفيروس “كورونا” الجديد، ونظرًا لتزايد حالات الإصابة بفيروس “كورونا” الجديد، فإن وزارة الصحة تعلن بأنه يجب على من كان في كل من ايطاليا وكوريا ومصر ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين، عزل أنفسهم منزليًا لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم.

كما يجب على أي ممارس صحي عائد من تلك الدول خلال الأسبوعين الماضيين عزل نفسه منزليًا لمدة أسبوعين من تاريخ عودته.

وفي حالة ظهور أي أعراض، فعليه الاتصال على الرقم ( 937 ) للحصول على المساعدة الواجبة من قبل الجهات الصحية أو مراجعة أقرب مستشفى.

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