تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تحضير مقروط اللوز الجزائري

القاهرة - لايف استايل المقادير 500 x جرام سكر

200 x جرام سكر (للتزيين)

3 x معلقة كبيرة ماء ورد

2 x عدد بيضة

2 x معلقة كبيرة قشر ليمون (حامض)

1 x كيلو سكر بودرة (للتزيين)

1 x كيلو لوز (مطحون بودرة)

1 x لتر ماء (للتزيين) الطريقة: في وعاء يوضع اللوز السكر ويخلط جيدا باليد ثم يضاف البيض ماء الورد قشر الليمون ويخلط جيدا لتتجاني المكونات وللحصول على عجينة لينة.

تشكل العجينة على شكل رول طويل يقطع على شكل معينات بعرض 2 سم وبطول 3 سم

ترش صينية بقليل من الطحين توزع عليها حبات المقروط وتدخل الى الفرن لمدة 100 دقائق على درجة حرارة متوسطة لتنضج. 4-تخرج الصينية من الفرن وتترك لتبرد

لعمل القطر في قدر على النار يوضع الماء السكر ويخلط جيدا ليذوب السكر ثم يترك ليغلي قليلا يرفع عن النار ويترك ليبرد

تغمس حبات المقروط في القطر ثم ترفع وتغمس في السكر البودرة لتتغطى تماما ترفع ويعاد تغميسها في السكر البودرة

تزين حبات المقروط بفراشات صغيرة ثم يوضع في طبق ويقدم باردا Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك بالليمون تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الزبادي بجوز الهند

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