تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز بالخضروات

القاهرة - لايف استايل المقادير 350 x جرام بسلة

150 x جرام جزر (مقطع مكعبات صغيرة)

1 ½ x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x كيلو أرز عادى الطريقة: ي اناء يتم سلق البسله مع الجزر حتي يصل الي نصف تسويه يتم رفع البسله والجزر من الماء الساخن ( يتم الأحفاظ بماء السلق )ووضعها في ماء مثلج لايقاف التسويه.

يتم وضع الأرز في اناء وتغطيته بماء سلق البسله والجزر واضافه الملح حسب الرغبه ويترك ليتشرب الماء.

يتم خفض النار وترك الأرز ليتم نضجه بعد 15 دقيقه يتم اضافه البسله والجزر الي الارز والتقليب وتركه علي النار لمدة 15 دقيقه أخري ثم يتم رفع الأرز من علي النار ويقدم وبالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأرز باللحم والبازيلا سلطة البطاطس بالبسلة والجزر

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