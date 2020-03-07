تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز بسمتي

القاهرة - لايف استايل
المقادير
2 x معلقة كبيرة ملح
2 x كوب أرز بسمتى
1 x معلقة صغيرة زيت ذرة
الطريقة:
هننقع 2 كوب أرز في الماء لمدة ساعتين و بعدين نصفيه من الماء
في حلة تانية مليانة ماء لآخرها هنضيف الملح و هنرفعها على النار لحد ما الماء يغلي
أول ما الماء يغلي هنضيف الارز حوالي ربع ساعة أو لحد ما يظهر ريم أبيض كتير على السطح.. نتأكد ان الأرز استوي و نشيله من على النار و نصفيه من الماء تماما
هنرفع حلة تانية على النار و نضيف فيها معلقة الزيت و نستنى لما يسخن و نضيف عليه الأرز و نقلبه كويس جدا و نطفي النار عليه. كده تمام..بالهنا و الشفا
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