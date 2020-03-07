تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز على الطريقة الأسبانية

المقادير

4 x معلقة كبيرة زيت زيتون

3 x كوب مرق الدجاج

3 x عدد فص ثوم مهروس

3 x عدد طماطم (مقشرة ومقطعة)

2 x عدد صدور دجاج مخلية (مسلوق ومقطع)

2 x كوب أرز بسمتى

1 x عدد قرن فلفل حامى (مقطع)

1 x رشة شطة

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

¼ x كيلو بسلة

¼ x معلقة صغيرة زعفران

الطريقة:

نضع طاسة على نار هادئة ونضيف الثوم ونقلب حتى يصفر لونة.

ثم نضيف البصل ونقلب حتى يصفر لونة ثم نضيف الطماطم وقرن الفلفل.

ثم نضيف قطع الدجاج والشطة وتترك جميعا على النار حوالى عشرة دقائق مع التقليب.

نضيف الأرز مع التقليب المستمر لمدة 3 دقائق ثم نضيف الزعفران.

نضيف مرق الدجاج وتتبل بالملح والفلفل وعند الغليان نضيف البسلة ونتركها على نار هادئة دون تغطية مدة 15 دقيقة أو لحين النضج.. تقدم ساخنة.. بالهنا والشفا

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