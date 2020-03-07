تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تامبورا الدجاج

القاهرة - لايف استايل المقادير 2 x عدد بيضة (بياض فقط)

1 x معلقة صغيرة ملح

1 x رشة بهارات دجاج

1 x كوب نشا

1 x معلقة صغيرة باكينج بودر

1 x رشة فلفل اسود مطحون

1 x كوب دقيق

1 x رشة بودرة ثوم

1 x رشة بصل

1 x كوب زيت عباد شمس

½ x كيلو صدور دجاج مخلية (مقطعة لأصابع طولية بسمك 2 سم)

½ x كوب ماء (مثلج) الطريقة: فى وعاء عميق نضع بياض البيض ونخفق جيدا.

ثم فى وعاء اخر نضع الدقيق وباقى المكونات الجافة ونقلب.

ثم نضيف خليط الدقيق لبياض البيض ونخلط جيدا.

ثم بالتدريج نضيف الماء المثلج مع الخفق المستمر حتى نحصل على عجينة ذات قوام سميك.

ثم نغمس قطع الدجاج بعجينة التامبورا ونقلب حتى تغطى من جميع الجهات.

ثم توضع فى زيت ساخن غزير حتى تقلى وتأخذ لون ذهبى ثم تنشل على ورق ماص للمادة الدهنية تقدم مع الصوصات المفضلة بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالباربيكيو والبهارات تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج صيني بالبروكلي

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