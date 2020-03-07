تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الدجاج على الطريقة الأسبانى

المقادير

12 x عدد زيتون أخضر

3 x عدد فص ثوم مهروس

3 x معلقة كبيرة بقدونس طازج (مفروم)

1 x كيلو صدور دجاج مخلية

1 x عدد برتقال (شرائح)

1 x معلقة كبيرة خل

1 x عدد فلفل أحمر حلو (مقطع)

1 x معلقة كبيرة دقيق

1 x عدد بصلة (شرائح)

1 x معلقة صغيرة قشر برتقال (مقطع شرائح رفيعة)

¾ x كوب مرق الدجاج

الطريقة:

فى طاسة مقاومة للإلتصاق على النار نضع الزبد والزيت والدجاج ونحمرها ثم تنشل على ورق ماص للمادة الدهنية.

ثم فى نفس الطاسة نضع البصل ونقلب حتى يذبل.

ثم نضيف الثوم ونقلب.

ثم نضيف الدقيق ونقلب حتى يصفر لونة.

ثم نضيف المرق مع الخل بالتدريج مع الاستمرار فى التقليب حتى يسمك الخليط.

ثم نضيف قشر البرتقال ونقلب ثم يرفع من على النار.

ترص قطع الدجاج فى صينية ويصب فوقها الخليط السابق وويغطى بواسطة ورق فويل ونضعة فى الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة ساعة تقريبا.

نضع ثمرة الفلفل على النار حتى تشوى ويتغير لون القشرة الخارجية للون الأسود.

ثم توضع فى كيس بلاستيك حتى تبرد ثم تزال القشرة الخارجية وتقطع لشرائح طولية.

تخرج صينية الدجاج من الفرن وتنشل قطع الدجاج وتغطى وتوضع جانبا.

ثم نضع باقى الصوص على النار ونضيف الزيتون وشرائح البرتقال والفلفل المشوى ويتبل بالملح والفلفل ثم نضيف قطع الدجاج ثانيا ويقدم بالهناو الشفا.

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