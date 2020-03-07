تعرفي علي أهم 7 طرق للحماية من تشققات الحمل

مع مرور شهور الحمل وزيادة حجم البطن تظهر بعض العلامات على منطقة البطن والصدر عند المرأة الحامل وتسمى بتشققات الحمل كما أنها قد تظهر في أماكن أخرى مثل الفخدين والأرداف، وحسب ما ذكره موقع prevent فهناك بعض النصائح التي يجب اتباعها للوقاية من علامات التمدد فى الحمل وهى:

نصائح للوقاية من تشققات الحمل

1: الاهتمام بالتغذية السليمة للمرأة الحامل وخصوصًا الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات ومنها القرنبيط والجزر والأسماك والبيض.

2: ينصح بالإكثار من شرب المياه، حيث تعمل المياه على طرد السموم من الجسم والحفاظ على صحة الجلد ووقايته من التشققات وظهور الخطوط على البطن.

3:ينصح بالإكثار من شرب العصائر الطبيعية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية المختلفة ومنها البطيخ، الجوافة، الفراولة.

4: ينصح المرأة الحامل بممارسة التمارين الرياضية ولكن تحت إشراف الطبيب حيث إنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتمنع تشققات الحمل وظهور العلامات على البطن.

5: ينصح المرأة الحامل بترطيب البشرة لتقوية جلد البطن ومنها زيت "جوز الهند، الكاكاو، اللوز، الشيا، بذرة القمح"، حيث إنها تحتوى على عناصر وفيتامينات ومواد مضادة للأكسدة تساعد على تقوية الجلد.

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6: الاهتمام بوزن الجسم وتجنب الإصابة بالسمنة المفرطة، حيث يؤثر ذلك على صحة الام الحامل ويعرضها للثقل الشديد وعدم القدرة على الحركة، مع ظهور علامات التشقق على البطن والفخدين .

7: تجنب تناول الكافيين والمشروبات التي تحتوى عليه، حيث يعمل ذلك على زيادة ظهور تشققات البطن، كما يؤثر على صحة الجنين.

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