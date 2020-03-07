دراسة تؤكد أن فيروس كورونا يعيش علي الأسطح الصلبة 3 أيام وينقل العدوي بمجرد اللمس

كشفت صحيفة The Sun البريطانية، أن فيروس كورونا يمكن أن يعيش على الأسطح الصلبة، مثل القضبان الحديدية اليدوية لمدة 72 ساعة، وذلك بعد أن حذر كبير الأطباء البريطانيين من أن الفيروس التاجي المميت، يمكنه البقاء على سطح صلب لمدة 72 ساعة.

وقال البروفيسور كريس ويتي، إن رزاز العدوى بفيروس كورونا Covid-19 يمكن أن يبقى في الحافلة، وعلى القضبان اليدوية لمدة تصل إلى 3 أيام.

كشف البروفيسور وايت، عن كونه نائباً من قبل لجنة النواب للرعاية الصحية والاجتماعية لفيروس كورونا، يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الحالات في المملكة المتحدة إلى 90 حالة اليوم، مع تأكيد 3 حالات جديدة في اسكتلندا.

وأضاف البروفيسور وايت: "مجرد لمس هذه القضبان في وسائل المواصلات ثم لمس وجهك، ولم تغسل يديك بينهما بانك ستصاب بالفيروس، كن على دراية بما تفعله بيديك، لا تلمس وجهك، اغسل يديك، وبعد ذلك يمكنك أن تفعل ما تريد

يقول رؤساء الصحة، إن أفضل طريقة لحماية نفسك هي غسل يديك بالماء والصابون في الوقت الذي يستغرقه الغناء في عيد ميلاد سعيد مرتين، أى حوالي 20 ثانية للغناء مرتين، ويقال إنه الرقم المثالي لتنظيف يديك جيدا.

مضيفة، يجب أيضًا عدم لمس عينيك أو أنفك أو فمك بأيدي غير مغسولة، وتجنب الاتصال الوثيق بالأشخاص المرضى، من المهم أيضًا تنظيف وتطهير الأشياء والأسطح التي ربما تكون قد لمستها.

Advertisements

إليك ما يمكنك فعله للحفاظ على أمان منزلك:

تأكد من غسل يديك جيدًا لمدة 20 ثانية على الأقل، وتغطية فمك وأنفك عند السعال أو العطس.

وأضاف إذا استطعت، تجنب الاتصال مع المرضى وتجنب مصافحة أي شخص يعانى من أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، مؤكدا إنه يوجد على مستوى العالم حاليًا أكثر من 100000 ألف اصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 3400 حالة وفاة تفشى المرض في جميع أنحاء العالم.

قد يهمك أيضا:

جاستين بيبر أحدث المتضررين بسبب فيروس كورونا

دراسة حديثة تؤكد "كورونا" يشبه الإنفلونزا في انتشاره أكثر من سارس