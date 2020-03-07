شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث فى جسمك إذا تناولت المانجو يوميا لمدة شهر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المانجو تعد من الفواكه التى لها مذاق خاص، ولها العديد من العشاق الذين لا يستطيعون التخلى عن تناولها خلال فصل الصيف، وأثبتت العديد من الدراسات أن الإسراف فى تناولها يشكل خطرا خاصة على الأشخاص الذين لديهم نسبة الأملاح عالية، لكن هناك دراسات أخرى أكدت أن لها العديد من الفوائد الصحية.

وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل وأهم الفوائد الصحية الناتجة عن تناول المانجو يوميا لمدة شهر، وذلك وفقا لموقع "foodeatsafe"، ومنها:

- تقليل فرص الإصابة بالسرطان

المانجو غنية بمضادات الأكسدة، وهذا يجعل تناولها مفيدا فى تقليل فرص الإصابة بالسرطان، حيث اختبر الباحثون تأثير المانجو على بعض أنواع السرطان ووجدوا أنها تقوم بعمل لا يصدق فى قمع الخلايا السرطانية، وذلك ربما يكون بسبب مادة البوليفينول، وهى مواد طبيعية فى النباتات، وثبت أن تناولها يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والثدي وسرطان الدم وسرطان البروستاتا ، ولا يضر بالخلايا السليمة القريبة من الخلايا السرطانية.

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- تنظيم مستويات الكوليسترول المضر فى الدم

تحتوى المانجو على مستويات عالية من فيتامين C والألياف والبكتين، والتى يمكن أن تقلل مستويات الكوليسترول فى الدم، وتحتوى المانجو أيضًا على الكثير من البوتاسيوم، وهو جزء مهم من توازن الصوديوم البوتاسيوم الذى ينظم الطريقة التى تستخدم بها أجسامنا الماء، كما أنها تحتوى على نسبة عالية من الماء، وهذا يعنى أن الاستهلاك المنتظم منها يمكن أن يساعد في منع الجفاف، وهو أحد المحركات التى تسبب ارتفاع الكوليسترول فى الدم.

- تحسين الهضم والتخلص من الوزن الزائد

المانجو مليأة بالألياف، وهى الأطعمة غير القابلة للهضم التى تدعم نمو البكتيريا المفيدة، وتساعد البكتيريا الجيدة فى تقليل فرص الإصابة بالمرض، كما تحتوى المانجو على الفيتامينات والمعادن التى تساعد على تحطيم البروتين أثناء الهضم، وتمنحك الألياف الشعور بالشبع والإشباع لفترة أطول، ما يساعد على تجنب الرغبة الشديدة فى تناول الطعام غير الصحى، إن الجمع بين التحكم فى الرغبة الشديدة والهضم الفعال قد يساعدك فى النهاية على إنقاص الوزن بسهولة أكبر.