شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. لماذا يطلب طبيبك اختبار حمض الفوليك ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حمض الفوليك واحد من مجموعة فيتامينات ب، و يحتاج الجسم إلى حمض الفوليك لإنشاء خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية وللنمو الطبيعي، وحمض الفوليك مهم أيضا للتطور الطبيعي للطفل

ومن خلال سلسلة اطمن على نفسك نتعرف على أهمية اختبار تحليل حمض الفوليك، وفقا لموقع healthlink

النساء الحوامل أو اللائي يخططن للحمل بحاجة إلى حمض الفوليك الإضافي لصنع المزيد من خلايا الدم الحمراء والحفاظ على النمو الطبيعي للطفل. النساء اللواتي لا يحصلن على ما يكفي من حمض الفوليك قبل وأثناء الحمل هم أكثر عرضة لإنجاب طفل مولود بعيب خلقي ، مثل الشفة المشقوقة أو الحنك المشقوق أو عيب الأنبوب العصبي ، مثل السنسنة المشقوقة.

يمكن أن يؤدي نقص حمض الفوليك إلى حدوث نوع من فقر الدم يسمى فقر الدم الضخم الأرومي، نقص حمض الفوليك الخفيف عادة لا يسبب أي أعراض، كما قد يتسبب نقص حمض الفوليك الحاد في التهاب اللسان والإسهال والصداع والضعف والنسيان والإرهاق.

لماذا يجب عليك إجراء تحليل حمض الفوليك

Advertisements

يمكن إجراء اختبار حمض الفوليك من أجل:

- التحقق من سبب فقر الدم، غالبًا ما يتم إجراء اختبار حمض الفوليك في نفس الوقت الذي يتم فيه اختبار مستويات فيتامين ب 12 لأن نقص أي من الفيتامينات قد يسبب فقر الدم.

-اكتشاف مشاكل سوء التغذية أو مشاكل في امتصاص (سوء الامتصاص) لحمض الفوليك.

-معرفة ما إذا كان علاج نقص حمض الفوليك أو نقص فيتامين B12 يعمل بشكل جيد.

- معرفة ما إذا كان لدى المرأة ما يكفي من حمض الفوليك لمنع بعض العيوب الخلقية والسماح لطفلها بالنمو بشكل طبيعي.

نتيجة اختبار حمض الفوليك

هى:140- 628 نانوجرام لكل مليمتر.