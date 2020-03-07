شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح لحماية نفسك من كورونا على متن الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تشير التقارير الطبية إلى أن مسافة الخطر عند الاقتراب من شخص مصاب بفيروس كورونا 2 متر أو أقل، لذلك تعتبر الطائرة من الأماكن المثيرة للقلق إذا كان على متنها مصاب بكورونا.

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وإليك ما تنصح به التوصيات للوقاية من العدوى على متن الطائرة:

– قبل أن تجلس على مقعدك داخل الطائرة امسح بالمناديل المطهّرة الأسطح المحيطة بك، مثل طاولة الطعام، والجزء المواجه لك من المقعد الأمامي، ومساند المقعد الذي ستجلس عليه، والحزام الذي ستربطه.

– اصطحب عبوة مطهّر يدين نسبة الكحول فيها 60 بالمائة، ومحارم (مناديل) إضافية معك، ومناديل مبللة مضادة للجراثيم.

– داخل المطار يمكن أن تنتشر الجراثيم على أكشاك التسجيل ذاتية الخدمة، والدرابزين، والمصاعد، وطاولات الطعم، ودورات المياه، وأماكن الجلوس، وعلى صناديق التفتيش أحزمة مرور الحقائب للفحص، ونقاط التفتيش الأمنية، ودورات المياه، لذلك عليك اتباع النصائح التالية:

– امسح مقبض العربة التي تضع عليها حقائبك قبل أن تدفعها.

– لا تمش حافياً للمرور من نقطة التفتيش.

– لا تضع حذاءك داخل الصندوق، وإنما على حزام ماكينة الفحص.

– تجنّب وضع أغراضك الشخصية مثل الهاتف والمفاتيح داخل صندوق الفحص، وإنما على حقيبة مفتوحة تخصك.

– استعمل مطهّر اليدين والمحارم لتنظيف كل أشياءك بعد المرور من نقطة التفتيش.

– تجنّب قدر الإمكان لمس الأسطح المشار إليها أعلاه، وتأكد من غسل أو تطهير يديك بعد لمس هذه الأسطح، وقبل أن تلمس وجهك.

– إذا جلست على طاولة في مطعم امسحها بالمناديل المطهّرة للجراثيم.

– احرص على وجود مسافة بينك وبين الآخرين لا تقل عن متر ونصف، ويمكنك أن تتأخر قليلاً لتتفادى الزحام عند دخول الطائرة.