شكرا لقرائتكم خبر عن انتقال فيروس كورونا من الوجبات أمر نادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا يوما بعد الآخر، تتزايد المزيد من الأسئلة حول الفيروس، واحد من أهم الأسئلة الرئيسية هي ما إذا كان يمكن أن ينتقل الفيروس من الطعام؟.

أصبح من الواضح الآن أن فيروس كورونا يمكن أن ينتشر عن طريق القطرات المنبعثة من الأنف أو الفم أثناء السعال أو العطس، ولكن الباحثين وفقا لموقع "thehealthsite" ما زالوا يحاولون معرفة مزيد من التفاصيل عن وسائل انتقاله.

لكن بعض خبراء الصحة يقولون إنه لا داعي للقلق بشأن سلامة الأغذية، فحتى الآن لا يوجد دليل أو تقارير عن انتقال فيروس كورونا الجديد COVID-19 عن طريق الطعام.

يوضح أحد أخصائي تمديد سلامة الأغذية في الولايات المتحدة أنه نظرًا لأن العدوى تحدث بشكل اساسى فى الجهاز التنفسي في المقام الأول ، فإن فرصة الحصول على COVID-19 من الغذاء منخفضة للغاية، وأضاف المسؤول أنه حتى في الماضي ، لم يكن هناك أي دليل على انتقال فيروسات الجهاز التنفسي عن طريق الغذاء.

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هل نتجنب تناول أي طعام؟

يوضح الخبراء أننا لا داعي للقلق بشأن تجنب أي أطعمة على وجه الخصوص ، حيث لا توجد حالة انتقال عن طريق الطعام، ومع ذلك ، فإن ما تحتاج إلى القلق هو خطر انتقال فيروس كورونا من شخص لآخر عند تسوق أغراض البقالة.

إذا وصل شخص مصاب بـ COVID-19 إلى متجر البقالة ، فهناك احتمال أن تصاب بالمرض أيضًا نتيجة لمس الأشياء الملوثة.

إذا كنت تتجنب زيارة مطعم بسبب مخاوف من انتقال COVID-19 ، فهذا ليس ضروريًا، فالخطر في المطاعم ليس من الطعام ، ولكن من الأشخاص الذين يزورون المطعم، فإذا قام شخص مصاب بزيارة المطعم ، فقد يودع الفيروس على الأسطح مثل الطاولات والأبواب والقوائم، لذا يمكنك تقليل هذا الخطر من خلال نظام غسل اليدين ونظام التعقيم المعتمد على الكحول.