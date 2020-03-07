شكرا لقرائتكم خبر عن صور لليدين تحت الأشعة البنفسجية تبين لماذا يجب غسلها 20 ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت صور مصورة بتقنية الأشعة تحت البنفسجية لماذا يجب الاستمرار فى غسل اليدين 20 ثانية بالماء والصابون، وذلك لتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

ووفقا لتقرير جريدة "ميرور" البريطانية، فقد يكون من السهل التقليل من أهمية غسل يديك بشكل صحيح، لكن الآن كلنا مدعوون للقيام بدورنا فى المساعدة فى مكافحة فيروس كورونا.

نصح وزير الصحة البريطانى مات هانكوك الأطفال بغناء أغنية "عيد ميلاد سعيد" مرتين أثناء غسل اليدين لضمان قضاء وقت الـ29 ثانية أثناء غسلها بالصابون والماء الدافئ.

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وعلى الرغم من أن الكثير قد يعلم أهمية غسل اليدين التى نقوم بها يوميا، إلا أن سلسلة من الصور التى تم التقاطها تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية توضح مدى فاعلية غسل اليدين، فى الدفاع ضد الجراثيم غير المرغوب فيها.

ترصد الصور تحول الجلد من اللون الأزرق الساطع والمشرق إلى مظهر أرجوانى باهت، تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية عند إزالة الأوساخ والبكتيريا.

ووفقا لموقع Business Insider فإن الصورة تم إنشاؤها باستخدام نوع من الجل الذكى يتمسك بالجراثيم ويجعلها مرئية تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية ، على الرغم من أن أيدينا قد تبدو نظيفة للعين المجردة.

وقفز عدد الحالات المؤكدة لفيروس كورونا في المملكة المتحدة إلى 164 ، حيث تم إلغاء العديد من الأحداث المخطط لها بسبب مخاوف من انتشار الفيروس.

وأكدت هيئة الصحة البريطانية NHS، أمس، أن رجلاً فى أوائل الثمانينات من عمره أصبح الشخص الثانى فى المملكة المتحدة الذى يموت بعد اختباره الإيجابى لفيروس كورونا.