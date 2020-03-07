علامات خفية تعنى إصابتك بانسداد الشرايين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انسداد الشرايين من أمراض القلب المنتشرة، فكل عام فى الولايات المتحدة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يعانى نحو 735.000 شخص من أزمة قلبية ويموت 610.000 شخص بسبب انسداد الشرايين فى القلب، لكن الاكتشاف المبكر هو أفضل شىء للحفاظ على صحتك، وللتعرف على العلامات الخفية التى تشير إلى الإصابة بانسداد الشرايين يقدم التقرير المنشور عبر موقع "THE HEALTHY" هذه العلامات، ومنها:
- ألم فى الساق عند المشى والإصابة بالعرجتزداد فرص الإصابة بانسداد الشرايين عند المدخنين، لذا يتعرضون لعدم القدرة على المشى بشكل طبيعى، وعلى الطبيب فحص النبضات فى ساقيك وإجراء قياسات بسيطة لضغط دم الساق وتدفق الدم للتأكد من تشخيص ضعف الدورة الدموية، وعلاج هذه المشكلة.
- ألم فى الفك والرقبةالألم والأوجاع فى الفك والرقبة من الأعراض الشائعة للذبحة الصدرية، وهى الانزعاج الناتج عن ضعف تدفق الدم إلى القلب، ويحدث الألم لأن العصب المبهم، وهو العصب الرئيسى الذى يحمل إشارات الألم من القلب على اتصال دائم مع الرقبة والفك والرأس والذراع الأيسر، ولذا عليك القيام بزيارة طبيبك لمعرفة ما إذا كان ألم الفك لديك ناتجًا عن شيء حميد ، مثل طحن الأسنان ، أو إذا كنت ترغب في مراقبته بحذر.
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