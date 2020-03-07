شكرا لقرائتكم خبر عن علامات خفية تعنى إصابتك بانسداد الشرايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انسداد الشرايين من أمراض القلب المنتشرة، فكل عام فى الولايات المتحدة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يعانى نحو 735.000 شخص من أزمة قلبية ويموت 610.000 شخص بسبب انسداد الشرايين فى القلب، لكن الاكتشاف المبكر هو أفضل شىء للحفاظ على صحتك، وللتعرف على العلامات الخفية التى تشير إلى الإصابة بانسداد الشرايين يقدم التقرير المنشور عبر موقع "THE HEALTHY" هذه العلامات، ومنها:





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- ضعف الانتصابعندما يكون تحقيق الانتصاب أمرًا صعبًا أو مستحيلًا، يمكن أن يكون علامة على انسداد الشرايين، ففى المتوسط ثلاث إلى خمس سنوات بين بداية الضعف الجنسى واكتشاف أمراض القلب التاجية، فإذا كنت تشعر أنت وشريكك بالقلق من الأداء الجنسى، فمن الذكاء البحث عن الأسباب الجذرية للشرايين المريضة وعلاجها .

- ألم فى الساق عند المشى والإصابة بالعرجتزداد فرص الإصابة بانسداد الشرايين عند المدخنين، لذا يتعرضون لعدم القدرة على المشى بشكل طبيعى، وعلى الطبيب فحص النبضات فى ساقيك وإجراء قياسات بسيطة لضغط دم الساق وتدفق الدم للتأكد من تشخيص ضعف الدورة الدموية، وعلاج هذه المشكلة.

- آلام أسفل الظهرقد لا يكون ألم أسفل الظهر علامة بسيطة على شيخوخة العضلات، غالبًا ما تكون أسفل الظهر واحدة من الأجزاء الأولى من الجسم التي تتراكم البلاك، وستشعر بالألم لأن انخفاض تدفق الدم إلى المنطقة يمكن أن يضعف الأقراص التي تخفف من الفقرات.

- ألم فى الفك والرقبةالألم والأوجاع فى الفك والرقبة من الأعراض الشائعة للذبحة الصدرية، وهى الانزعاج الناتج عن ضعف تدفق الدم إلى القلب، ويحدث الألم لأن العصب المبهم، وهو العصب الرئيسى الذى يحمل إشارات الألم من القلب على اتصال دائم مع الرقبة والفك والرأس والذراع الأيسر، ولذا عليك القيام بزيارة طبيبك لمعرفة ما إذا كان ألم الفك لديك ناتجًا عن شيء حميد ، مثل طحن الأسنان ، أو إذا كنت ترغب في مراقبته بحذر.