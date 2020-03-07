شكرا لقرائتكم خبر عن قد تعرضك عادة قض أظافرك إلى اصطياد الفيروسات .. منها كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتم دائما تشجيع أصحاب عادة قضم اظافرهم محاولة التخلص من هذه العادة لأنها يمكن أن تزيد من خطرالإصابة بالفيروسات ومنهم فيروس كورونا، فيمكن لهذه العادة غير الصحية أن تزيد من احتمال دخول الجراثيم إلى فمك.

ومع استمرار انتشار فيروس كورونا ، يُنصح الأشخاص باتخاذ الاحتياطات اللازمة بتجنب العدوى بأكبر قدرممكن.

وفقا لهيئة الصحة البريطانية NHS فأن أفضل طريقة لوقف انتشار الفيروس هو غسل اليدين لمدة 20 ثانية، وإذا كان الماء والصابون غير متاحين ، يمكن استخدام مطهر اليدين.

وأطلق أخصائي الحساسية والأمراض المعدية في مركز لانجون الطبي بجامعة نيويورك، تحذيراً لمرضى قضم الأظافر، بأن جميع أنواع "البكتيريا والفيروسات والأوساخ " يمكن أن تتجمع تحت الأظافر.

وإذا كنت لا تغسل يديك أو تعقيمها بشكل صحيح، يمكن أن تنقل هذه الجراثيم إلى فمك عندما تعض أظافرك، مما يزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

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وأضاف أخصائى الأمراض المعدية: "في كل مرة تلمس فيها وجهك - وخاصة فمك وأنفك وعينيك - تقوم بنقل كل هذه الجراثيم، ويمكنك أن تمرض، مضيفا إن الجراثيم التي تدخل في فمك هي "أسهل طريقة لإحداث أي إصابة".

وقد يكون من الصعب كسر عادات مثل عض أظافرك ، حتى لو كنت تعلم أنها ليست صحية، وأحد الأسباب الكبرى لذلك هو أن معظم الناس لا يدركون أنهم يقومون بذلك.





هناك بعض الطرق المختلفة لكسر هذه العادة:

توصي Healthline بإبقاء أظافرك قصيرة والخضوع لجلسة بديكير فى الصالون لتعقيم الأظافر.

بالنسبة لبعض الأشخاص، قد تكون قضم الأظافرعلامة على وجود مشكلة نفسية أوعاطفية أكثر خطورة لذا يمكن العرض على طبيب نفسى.

العلاج السلوكي هو خيار آخر يمكن أن يساعد.