كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 مارس 2020 03:44 مساءً - ورد ذكر فاكهة التين في القرآن الكريم حيث أقسم الله سبحانه وتعالى ب " التين والزيتون"، وذلك لعظم فائدتهما وهذه الثمرة من الثمار التي تنضج على أغصان شجرتها، ولها فوائد عظيمة للإنسان ولا زالت الأبحاث العلمية تكتشف كل يوم فوائد جديدة لها.

اختصاصية التغذية الدكتورة وفاء يوسف تقدم لنا هذه القائمة من فوائد التين للحامل والجنين على وجه الخصوص... تعزيز صحة القلب ثمرة التين تحتوي على الفينول.

يحتوي التين على الحمض الدهني " أوميغا 6" وبالتالي فهو يعزز صحة القلب وخاصة الشريان التاجي. السعرات الحرارية المتوافرة في التين تحتوي 100 غرام من ثمار التّين على 74 سعرة حرارية بالإضافة إلى العديد من العناصر الغذائية وخاصة الأملاح المفيدة للجسم.

يعتبر التين من الفواكه التي تمنح الجسم الحيوية والنشاط وهو ما تحتاجه الحامل.

لا يسبب التين الزيادة في الوزن. Advertisements الأملاح المعدنية الهامة المتوافرة في التين يحتوي التين على البوتاسيوم والماغنيسيوم .

ويحتوي على فيتامين أ وكذلك فيتامين ج.

ويحتوي على الحديد والزنك والنحاس والمنغنيز.

وكل هذه الأملاح والفتيامينات مهمة لمناعة جسم الحامل والجنين وتعزيز الصحة العامة. يحتوي التين على نسبة من الكالسيوم تحمي الحامل من هشاشة العظام.

هذه الأملاح تساعد على ضبط مستوى ضغط الدم للحامل.

تعمل على حماية وقوة عظام وأسنان الجنين. فوائد التين المجفف للحامل حيث يتم تجفيف التين ويطلق عليه اسم "القطين" وتصبح فوائده مضاعفة وحيث ترتفع فيه نسبة الكالسيوم.

يمنع التين المجفف الإمساك وعسر الهضم عن الحامل. يمنح الحامل نسبة من الحديد تحميها من فقر الدم.

لا يسبب زيادة في الوزن، بل على العكس فهو يضبط الوزن.

يحتوي التين المجفف على مادة البكتين التي تقلل من مستوى الكوليسترول في دم الحامل مما يعزز من صحة قلبها، ويحافظ على توازن ضغط دمها.

يحتوي التين المجفف على نسبة عالية من البوتاسيوم التي تنظم مستوى السكر في الدم، والتي تقي الحامل من الإصابة بمرض سكر الحمل وما ينتج عنه من مضاعفات.

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