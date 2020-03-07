كيف أعلّم طفلي القناعة؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 مارس 2020 03:44 مساءً - القناعة كنز لا يفنى، ففي هذه الحياة هنالك من يحصل على الكثير، وهنالك من يحصل على الأقل، والقناعة هي التي تمد الإنسان بالسعادة وتجعله يتقبّل هذه الفروقات في الحياة.

لذا علينا أن نشرح لأطفالنا أهمية القناعة، فكيف تعلّمين طفلك كيف يصبح قنوعاً؟، إليك هذه النقاط الهامة



1. القناعة تبدأ بك، فكوني المثال والقدوة، لأن طفلك ينظر إلى والديه، فعندما تحجمين مشترياتك مثلاً ورغبتك بالحصول على اقتناء ما تريدين، فإن طفلك سيراك سعيدة وراضية وسيقلدك.

2. عبري عن الامتنان: أن تكوني ممتنة هو أنسب طريقة للشعور بالقناعة، فالامتنان يجعلك تركزين بما لديك وليس ما ليس بحوزتك.

3. احتفلي بالإنجازات الصغيرة: مهما كان الإنجاز بسيطاً، عبري عن فرحتك واحتفلي به وليس بالضرورة انتظار الإنجازات الكبيرة.

4. العطاء: العطاء يؤدي إلى القناعة، علّمي طفلك أن يشارك من هم حوله ما لديه وأن يتواصل مع الآخرين بتعاطف.

5. علمي طفلك قيمة المال: على طفلك أن يعرف قيمة المال من خلال الخطوات الآتية

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أن يعرف قيمة المشتريات.

وصعوبة الحصول على المال بدون تعب.

اصطحبيه معك للتسوق وعرّفيه على الأسعار

وعلميه كيفية وضع الأولويات.

علمي طفلك كيف يكون قنوعاً؛ كي يكون سعيداً في حياته من خلال هذه النقاط.