كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 مارس 2020 03:44 مساءً - ما هي الحصبة وسبب عودة انتشارها؟ يجيبنا على هذا السؤال أخصائي طب الأسرة الدكتور مصعب خليل و الذي أيضا يعرفنا على أعراض مرض الحصبة وطرق علاجها.

مرض الحصبة

الحصبة هي مرض معدي فيروسي يصيب الأطفال بشكل أكبر، وينتقل المرض من مخالطة المصابين به، وتبدأ أعراض الإصابة به بعد أسبوعين من انتقال الفايروس من جسم المريض إلى الطفل السليم.

أعراض الحصبة

• السعال المتكرر.

• الزكام.

• الإصابة بتهيج واحمرار العيون.

• آلام في الحلق.

• ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى أكثر من 39 درجة.

• الحساسية للضوء.

• في المراحل المتقدمة يبدأ ظهور طفح جلدي.

أسباب الإصابة بالحصبة

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• عدم إعطاء الطفل لقاح ضد الحصبة خلال أول شهور من ولادته.

• نقص المناعة لدى الطفل.

• وجود نقص في فيتامين أ عند الأطفال.

• مخالطة الأشخاص المصابين.

• السفر إلى الدول المنتشر بها مرض الحصبة.

مضاعفات مرض الحصبة

عدم السيطرة على مرض الحصبة يمكن أن يؤدي إلى الوفاة، كما أن يرفع من نسبة التعرض للأمراض التالية:

• التهاب الأذنين.

• مرض التهاب السحايا.

• التعرض للالتهاب الرئوي.

• الإصابة بالإسهال والقيء واللذان يسببان جفاف الجسم.

• التهاب الشعب الهوائية.

• التهاب البلعوم.

• انخفاض عدد صفائح الدم وبالتالي الإصابة بفقر الدم.

علاج الحصبة

حسب موقع وزارة الصحة السعودية لا يوجد دواء معين يعالج الحصبة، ولكن يمكن تخفيف أعراضه بواسطة اتخاذ بعض التدابير وتشمل:

• لقاح ما بعد الإصابة: يمكن أخذ اللقاح في غضون 72 ساعة من التعرض لفيروس الحصبة لمن لم يأخذوا اللقاح مسبقًا.

• مصل الجلوبيولين المناعي: وهي حقنة من البروتينات (الأجسام المضادة) تعطى خلال ستة أيام من التعرض للفيروس.

• الإكثار من تناول السوائل لتجنب الجفاف.

• تخفيف إضاءة المكان وإغلاق الستائر لتقليل حساسية العينين من الضوء.

• إعطاء خافض الحرارة.

• أخذ مضادات حيوية.

• إعطاء المريض مكملات فيتامين أ.