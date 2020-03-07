حرق الدهون بطريقة رجيم الهندباء المسلوقة

ابرز ما يجب فعله من اجل حرق الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة عدم تناول المأكولات الغنية بها مع اتباع نظام تغذية صحي والحرص على ممارسة الرياضة بشكل منتظم. كذلك من المفيد اختيار حميات سهلة مؤقتة سهلة التطبيق تسرع عملية نحت الجسم وحرق الدهون من دون إلحاق الضرر بالصحة. ومن ابرزها حمية الهندباء المسلوقة او المطهوة على البخار.

اهمية الهندباء لحرق الدهون

من اجل حرق الدهون يمكن الاعتماد على الهندباء لأنها تحتوي على عدد قليل جداً من السعرات الحرارية. فمن خلال تناول كل 100 غرام منها يمكن استهلاك ما لا يزيد عن 15 سعرة حرارية. كما ان هذا يساعد على إدرار البول وعلى الحد من تشنج الامعاء خصوصاً أن هذا النوع من الخضار يحتوي على 2.2 غرام من الألياف في كل 100 غرام. كما ان الهندباء تحفز عملية المرور المعوي وتساعد على الحصول على بطن مسطح وعلى استعادة الرشاقة. وهي ايضاً مصدر مهم للفيتامينات والمغذيات والبرتينات الخفيفة. ولهذا السبب ينصح بتناولها مطهوة على البخار او مسلوقة مع القليل من النكهات الطبيعية ومن دون مواد دسمة في إطار حمية غذائية صحية.

طريقة خسارة الوزن الزائد برجيم الهندباء

يعتبر هذا الرجيم فعالاً لحرق الدهون ومن اجل الاستفادة منه من الضروري اتباع بعض التعليمات الضرورية.

- يجب استبدال اصناف الغداء والعشاء المعروفة بطبق من الهندباء المطهوة على البخار لكن من دون اضافة الصلصة الدسمة او المواد الدهنية.

- يمكن اضافة البهارات، الثوم، الطماطم، الفلفل الاسود وغيرها من المنكهات الصحية.

- خلال وجبة الفطور ينصح بتناول الاطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض او اي طبق آخر.

- يعتبر هذا الرجيم قاسياً ولهذا من الافضل عدم اتباعه لمدة تزيد عن 4 الى 5 ايام.

- من الضروري تناول كمية كافية من الماء لا تقل عن 8 اكواب يومياً.

- بعد انتهاء هذه المدة يجب اعادة البروتينات الى الغداء والعشاء بشكل تدريجي. ويمكن ذلك من خلال اضافة الدجاج والحبش والتوفو والبقوليات وغيرها. ومن المهم ايضاً مواصلة تناول الهندباء المطهوة على البخار اوالمسلوقة او مع السلطة.

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فوائد الهندباء للصحة

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لا يساعد تناول الهندباء على خسارة الوزن وحرق الدهون فقط، بل انه يعود ايضاً بالكثير من الفوائد على الصحة عموماً. وهذه بعض مميزاتها.

- تعتبر مصدرًا مهماً للمنغنيز الذي يعمل كمضاد فعال للأكسدة، ما يعني انه يخلص الجسم من السموم والبقايا الضارة ويعزز الوظائف الحيوية.

- يحتوي على نسبة مرتفعة من الفيتامين B9 الضروري لعمل كريات الدم الحمراء وللعظام والعضلات.

- هي ايضاً غنية بالألياف التي يمكن الجسم امتصاصها بسهولة وان كان بعض الاشخاص يعانون من مشاكل في عمل الامعاء ومن اضطرابات في المعدة.



- يساعد تناول الهندباء على تعزيز عملية الهضم. كما انها تتمتع بخصائص تحارب التهابات المعدة.

- يمكن الاعتماد عليها من اجل خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم.

- هي مصدر مهم جداً للحديد وللمغنيزيوم والبوتاسيوم والسيلينيوم والكالسيوم.

- يساعد تناولها الجسم على محاربة علامات التقدم في السن وعلى تحسين وظائفه وعلى تقوية العضلات ومنها عضلة القلب وعلى تعزيز عمل الكليتين. وهذا يعني أن تناول الهندباء لا يساعد على حرق الدهون ونحت الجسم والحصول على قوام متناسق فقط، بل انه يفيد الجسم عموماً. ولهذا من المهم اضافتها بأشكالها كافة الى مختلف الوصفات.

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