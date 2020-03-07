الشرطة الأميركية تُحقِّق حُلم امرأة بقضاء عيد ميلادها في السجن

أمضت امرأة من كارولينا الشمالية عيد ميلادها المائة خلف القضبان باختيارها، وحسب موقع قناة "فوكس نيوز"، لطالمت تمنت السيدة العجوز أن توقفها الشرطة لتختبر الشعور المرافق لذلك.

وحصلت بالفعل على مبتغاها عندما أوقفها شرطيان بتهمة "التعري" خلال تناول الطعام في مأوى العجزة حيث تقيم لمناسبة عيد ميلادها المائة، وتحت أنظار النزلاء الآخرين، أوثقت روث براينت بالأصفاد إلى الجهاز الذي يساعدها على المشي ونقلت إلى سجن منطقة بيرسون في كارولينا الشمالية في سيارة للشرطة استخدمت صفارات الإنذار.

وواجهت صعوبة في الترجل من السيارة وطلبت من عناصر الشرطة توقيف الأشخاص الذين يصنعون هذه المقاعد السيئة، قائلة، يجب توقيفهم جميعا".

وصُورت على غرار كل المشتبه فيهم واحتفظت بالصورة كتذكار عند مغادرتها.

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