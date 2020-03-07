شكرا لقرائتكم خبر عن محبو السفر بالسفن السياحية.. كيف تحمى نفسك من عدوى كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفضل الكثير من الأشخاص الخروج فى رحلات سياحية بالسفن سواء بحرية أو نيلية لقضاء وقت ممتع، لكن مع انتشار فيروس كورونا أصبح القيام بهذا النوع من الرحلات خطر كبير وفرصة جيدة لانتشار فيروس كورونا بين أعضاء الرحلة لكثرة الاختلاط بينهم، وهو ما حدث بالفعل فى السفينة الإيطالية التى ظل عليها الآلاف رهن الاحتجاز بسبب وجود عدد من المصابين بالفيروس بداخلها.

كما أعلن نائب الرئيس الأمريكى مايك بينس أن ما يقرب من نصف الأشخاص البالغ عددهم 46 شخصا الذين تم اختبار إصابتهم بفيروس كورونا على متن سفينة جراند برنسيس السياحية التى ترسو قبالة سان فرانسيسكو، جاءت نتائجهم إيجابية، وما زال مصير أكثر من 3500 راكب وطاقم مكون من أكثر من 50 دولة غير واضح، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

كل هذه الوقائع تتطلب اتخاذ إجراءات وقائية مشددة عند اتخاذ قرار بالمشاركة فى رحلة سياحية بالسفن أو المراكب واليخوت، وفقا لما أكده مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC وأوصى بضرورة ن يعيد جميع المسافرين النظر فى رحلات السفن السياحية، حيث يتعرض ركاب سفن الرحلات البحرية لخطر متزايد من انتشار الأمراض المعدية من شخص لآخر.

وأكد تقرير CDC أنه يجب على المسافرين إعادة النظر فى رحلات السفن السياحية، وأن يدركوا أنه نظرًا للوضع الحالى للصحة العامة، فإن العديد من الدول قد نفذت إجراءات فحص صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد الذى يسبب COVID-19. هذا وضع ديناميكي وقد يتأثر المسافرون بالسفينة بقيود السفر التى تؤثر على مساراتهم أو قدرتهم على النزول أو قد تخضع لإجراءات الحجر الصحى التى تنفذها السلطات المحلية.

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ما الذى يمكن للمسافرين فعله لحماية أنفسهم والآخرين؟

1- تجنب الاتصال مع المرضى حيث قد يتعرض كبار السن والمسافرين الذين يعانون من مشكلات صحية أساسية لخطر الإصابة بمرض أكثر حدة مثل فيروس كورونا.

2- تجنب لمس عينيك أو أنفك أو فمك بأيدى غير مغسولة.

3 - نظف يديك كثيرًا بالصابون والماء لمدة 20 ثانية على الأقل، خاصة بعد الذهاب إلى الحمام ،قبل الأكل، وبعد السعال أو العطس أو النفخ.

4 - إذا لم يكن الصابون والماء متوفرين بسهولة، استخدم معقم اليدين المعتمد على الكحول والذى يحتوى على 60% - 95% من الكحول.

5 - إذا كنت فى رحلة بحرية وشعرت بالحمى أو السعال أو صعوبة فى التنفس خلال 14 يومًا من سفرك يجب تجنب الاتصال مع الآخرين.

6 - لا تسافر أثناء المرض.