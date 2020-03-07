شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تفرق بين الأنفلونزا وكورونا.. اعرف الاختلافات وعوامل التشابه بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انتشار فيروس كورونا في 89 دولة حول العالم، مع صعوبة التفرقة بين فيروس الإنفلونزا وكورونا، تقدم منظمة الصحة العالمية، أوجه التشابه والاختلافات بينهما حيث أن كلاهما بسبب عدوى الجهاز التنفسي.



غسل اليدين ضرورى بعد العطس او الكحة

كيف تشبه فيروسات الإنفلونزا فيروس كورونا ؟ أولاً: كلاهما يسبب أمراض الجهاز التنفسي

ثانيا: كلاهما يسبب أعراض خفيفة إلى مرض شديد يؤدى للوفاة.





الشوارع خالية بسبب كورونا

ثالثا: ينتقل كلا الفيروسين عن طريق الاتصال والرزاز..

نتيجة لذلك، توصى إرشادات الصحة العامة باتخاذ التدابير الصحية، مثل نظافة اليدين واتباع الآداب التنفسية الجيدة "السعال في كوعك أو في منديل، والتخلص الفوري من المناديل أو الملابس التي قمت بالعطس أو السعال فيها، وهي إجراءات مهمة يمكن أن يتخذها الجميع لمنع العدوى.

رابعا: سرعة انتقال العدوى هي نقطة اختلاف مهمة بين الفيروسين..

الأنفلونزا لديها أقصر فترة حضانة متوسطة (الوقت من الإصابة إلى ظهور الأعراض) وفاصل زمني تسلسلي أقصر في الوقت بين الحالات المتعاقبة).

في فيروس كورونا الفاصل التسلسلي للفيروس من 5-6 أيام، في حين أن فيروس الأنفلونزا، الفاصل التسلسلي هو 3 أيام، هذا يعني أن الأنفلونزا يمكن أن تنتشر بشكل أسرع من فيروس كورونا COVID19.

خامسا: فيروس الأنفلونزا ينتقل بعد ظهور الأعراض..

أما فيروس كورونا فهو ينتقل قبل 24-48 ساعة من ظهور الأعراض.

Advertisements

سادسا: الأطفال عرضه للإصابة بفيروس الأنفلونزا عن فيروس كورونا..

حيث أن البيانات الأولية تشير إلى أن الأطفال أقل تأثراً من البالغين، وأن معدلات الإصابة بفيروس كورونا في الفئة العمرية من 0-19 سنة منخفضة، بالنسبة لفيروس كورونا، تشير البيانات حتى الآن إلى أن 80% من الإصابات خفيفة، أو بدون أعراض، و 15%من الإصابات شديدة، تتطلب الأكسجين و5 %من الإصابات حرجة و تتطلب الدخول للرعاية المركزة، أما بالنسبة للأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالأنفلونزا الحادة هم الأطفال، والنساء الحوامل، وكبار السن، بالنسبة لفيروس كورونا فان إصابة الأطفال اقل بكثير من.

سابعا: عدد الوفيات المبلغ عنها لفيروس كورونا مقسوما على الحالات المبلغ عنها، "يتراوح بين 3-4 %، ومعدل وفيات العدوى أقل للإنفلونزا الموسمية..

عادة ما تكون الوفيات أقل بكثير من 0.1 ٪. ومع ذلك، يتم تحديد معدل الوفيات إلى حد كبير عن طريق الوصول إلى الرعاية الصحية وجودتها.

ثامنا: لا يوجد علاج حاليا لفيروس كورونا ، فى حين ان الانفلونزا لها لقاح تحمى من الفيروس وأدوية يمكن تناولها بعد الاصابة .

في حين أن هناك عدد من العلاجات التي تجري حاليا في التجارب السريرية في الصين، وأكثر من 20 لقاح لفيروس كورونا، إلا أنه لا يوجد أى علاجات معتمدة لفيروس كورونا، اما بالنسبة للأنفلونزا فهناك لقاح يمكن من خلاله الوقاية من الأنفلونزا، وهناك علاجات لفيروس الأنفلونزا، لذلك يوصى بشدة بالتلقيح كل عام لمنع الإصابة بالأنفلونزا.

تاسعا: تتشابه أعراض فيروس كورونا مع أعراض الأنفلونزا..

من حيث: الحمى، والرشح، والعطس، ووجود بلغم، والتهاب الحلق، أما أوجه الاختلاف تتمثل في صعوبة التنفس، والكحة الجافة، والتهاب شديد فى الحلق.