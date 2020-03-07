صحة ورشاقة

كورونا يجبر زوجان على الفراق بعد ٦٠ عاما والتحدث من وراء الزجاج

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يجبر زوجان على الفراق بعد ٦٠ عاما والتحدث من وراء الزجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 

بعد أن ارتفعت حالات الإصابة والوفاة بسبب كورونا فى الولايات المتحدة، من بينها ٩ وفيات  في إحدى دور الرعاية، تم عزل المقيمين داخل الدار بالفعل، وحظر الزورا من القدوم لهم 

 

الزوجين
الزوجين

وبسبب فيروس كورونا وبعد ٦٠ عاما من الزواج، اجبر الزوج على البقاء فى الدار والتحدث لزوجته من وراء الزجاج. 

 

وفقا لتقرير جريدة "ميرور" البريطانية ان الاين ساعد أمه فى حمل الهاتف للتحدث مع الأب من وراء الزجاج حتى يتمكنوا من التواصل مع بعضهم البعض.

الزوجه
الزوجه

 

أُجبرالزوجان على التحدث من خلال نافذة، بينما كان أحدهما في حبس فيروس كورونا، فجين ودوروثي كامبل متزوجان منذ أكثر من 60 عامًا.

Advertisements

 

يبلغ جين من العمر89 عامًا وهو يقضى وقته الآن بمعزل في مركزرعاية الحياة في كيركلاند بولاية واشنطن، وتم تصويرزوجته وهي تزوره بالسير صعوداً إلى نافذته والدردشة معه عبر الزجاج.

كورونا
كورونا

 

وتخضع دار الرعاية الأمريكية  للتحقيق الفيدرالي الآن، لتحديد ما إذا كانت تتبع المبادئ التوجيهية للوقاية من العدوى أم لا، ففي أبريل العام الماضى تم توقيع غرامة علي الدار مبلغ 67000 دولار،  لعدم التعامل مع تفشي الإنفلونزا بشكل صحيح.

 

وقال بيتشر هانتر ، رئيس مراكز رعاية الحياة الأمريكية ، في بيان: "يقوم فريقنا الطبى بإجراء مكالمات هاتفية فردية مع أفراد الأسرة لتبادل المعلومات حول أسرهم والرد على الأسئلة.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يجبر زوجان على الفراق بعد ٦٠ عاما والتحدث من وراء الزجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا