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شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يجبر زوجان على الفراق بعد ٦٠ عاما والتحدث من وراء الزجاج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
الزوجين
وبسبب فيروس كورونا وبعد ٦٠ عاما من الزواج، اجبر الزوج على البقاء فى الدار والتحدث لزوجته من وراء الزجاج.
وفقا لتقرير جريدة "ميرور" البريطانية ان الاين ساعد أمه فى حمل الهاتف للتحدث مع الأب من وراء الزجاج حتى يتمكنوا من التواصل مع بعضهم البعض.
الزوجه
أُجبرالزوجان على التحدث من خلال نافذة، بينما كان أحدهما في حبس فيروس كورونا، فجين ودوروثي كامبل متزوجان منذ أكثر من 60 عامًا.
يبلغ جين من العمر89 عامًا وهو يقضى وقته الآن بمعزل في مركزرعاية الحياة في كيركلاند بولاية واشنطن، وتم تصويرزوجته وهي تزوره بالسير صعوداً إلى نافذته والدردشة معه عبر الزجاج.
كورونا
وتخضع دار الرعاية الأمريكية للتحقيق الفيدرالي الآن، لتحديد ما إذا كانت تتبع المبادئ التوجيهية للوقاية من العدوى أم لا، ففي أبريل العام الماضى تم توقيع غرامة علي الدار مبلغ 67000 دولار، لعدم التعامل مع تفشي الإنفلونزا بشكل صحيح.
وقال بيتشر هانتر ، رئيس مراكز رعاية الحياة الأمريكية ، في بيان: "يقوم فريقنا الطبى بإجراء مكالمات هاتفية فردية مع أفراد الأسرة لتبادل المعلومات حول أسرهم والرد على الأسئلة.
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