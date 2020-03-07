القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمثل "مدينة الإمارات الإنسانية" إنجازاً إنسانياً جديداً لدولة الإمارات، وإمكاناتها في التعامل مع الحالات الطارئة ورعايتها في أحسن الظروف وبتجهيزات، وفق أرقى المعايير العالمية.
وفي حواره مع "العين الإخبارية"، قال الإعلامي مصطفى الآغا، مذيع بشبكة قنوات "mbc": "عندما نتحدث عن الإمارات يعني أننا نتحدث عن أرض الخير والعطاء، المساعدات الإماراتية أسهمت في سد الفجوات الكبيرة في العديد من الدول النامية".
وأضاف: "ومن خلال (مدينة الإمارات الطبية) فإن دولة الإمارات، ما زالت تواصل تقديم الدعم لمختلف القضايا الإنسانية العالمية".
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى الآغا: الإمارات مصدر للخير الكامن في نفوس شعوب العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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