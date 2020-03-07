حاملة لقب بطلة العالم تنتظر مولودًا من صديقتها أيلول المقبل

أعلنت حاملة لقب بطلة العالم وفقا لاتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة، أن صديقتها المقاتلة الأميركية نينا أنصاروف، التي ترتبط بها بـ"زواج مثلي"، تنتظر مولدا في سبتمبر المقبل.

وكتبت نونيس "تدوينة" عبر حسابها على موقع "إنستغرام" قالت فيها: "أود أن أخبر الجميع على هذا الكوكب، سترى ريغان آن نونيس النور في أواسط شهر سبتمبر. أنتظر على أحر من الجمر، لحظة رؤيتها".

وأعلنت أنصاروف ونونيس خطوبتهما، في أغسطس 2018.

وكشفت أنصاروف أنها ستواصل بعد الولادة مسيرتها الاحترافية في رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA).

يذكر أن أماندا نونيس (31 عاما)، حققت 19 انتصارا، حتى الآن خلال مسيرتها الاحترافية، مقابل أربع هزائم.

Advertisements

بينما فازت نينا أنصاروف (34 عاما) في 10 نزالات، حتى الآن في مسيرتها الاحترافية، مقابل ست هزائم.

قد يهمك ايضاً:

تعرف علي أهم مشروبات تسهل الولادة الطبيعية

تداول صورة لطفلة بعد الولادة تنظر بوجه عابس إلى الممرضة عبر "السوشيال ميديا"