شكرا لقرائتكم خبر عن أحمي نفسك من فيروس كورونا وأعرف أكثر الأماكن المليئة بالجراثيم في غرفة نومك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجراثيم والفيروسات والبكتريا كائنات تعيش بجوارك، فعند لمس الأسطح الحاملة لها فأنت تصبح أكثر عرضة للإصابة بالعدوي الفيروسية أو البكتريا، وأثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن غرفة النوم الخاصة بك تعد من أكثر الأماكن المليئة بالجراثيم في منزلك، وهذا الأمر يزيد من فرص إصابتك بالأمراض.

وقدم التقرير المنشورعبر موقع "THE HEALTHY"، الأماكن المتواجدة في غرفة النوم الخاصة بك والتي تحمل العديد من الجراثيم، ومنها:

-السجاد والأرضيات السجاد المتوسط يحتوي على حوالي 200000 نوعا من البكتيريا ، وهذا العدد حوالي 4000 مرة أكثر من مقعد المرحاض الخاص بك، وأيضا الأرضيات فإن الأوساخ الثقيلة تدخل الأرض ويجلس الغبار الخفيف عليها، ولذا عليك تنظيفا جيدا علي الأقل مرة في الأسبوع. -الستائرلا تتعرض الستائر الخاصة بك لأشعة الشمس التي لها دور كبير في قتل البكتريا والجراثيم، وهذا يجعل الستائر مغناطيسا للأتربة والأوساخ، ولذا يجب غسلها مرتين في السنة على الأقل. -مقابض الأبوابتلمسها الأيدي كل يوم مما يجعلها مليئة بالجراثيم، والحل هو غسل اليدين جيدا، وللحفاظ على نظافة أي سطح يتم لمسه بشكل متكرر يجب تنظيفه يوميا. -الفراش إذا كانت مرتبتك متواجدة لفترة تزيد عن عشرة أعوام ، فهي أصبحت بيئة خصبة لتراكم الجراثيم والبكتيريا، ولذا يزداد فرص إصابتك وتعرضك للإصابة بنزلات البرد الشديدة ونتيجة لتراكم الأتربة، ولذا يجب تنظفها بالكنس بالمكنسة الكهربائية جيدا. -الميك أبهل تحافظين على المكياج في غرفة نومك؟ احذر من تاريخ انتهاء صلاحية كل عنصر، فعندما اختبر العلماء في جامعة لندن متروبوليتان خمسة منتجات تجميل شائعة (أحمر الخدود ، أحمر الشفاه ، شفاه ، الأساس ، والمسكرة) ، وجدوا أن مستحضرات التجميل القديمة تحتوي على مستويات عالية من البكتيريا المعروفة بأنها تسبب التهاب السحايا والتهابات المكورات العنقودية.