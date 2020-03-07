بيل كلينتون يكشف تفاصيل جديدة حول اندفاعه لمونيكا لوينسكي

صرح الرئيس الأميركي الأسبق، بيل كلينتون، أنه كان على علاقة غير لائقة مع المتدربة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي، في سبيل التخفيف من الضغوط الوظيفية.

وأعلن كلينتون، أنه من خلال سلسلة أفلام وثائقية تدعى "هيلاري" سيبدأ عرضها الجمعة على "Hulu"، أن علاقته بمونيكا كانت من ضمن بعض الأشياء التي فعلها من أجل إدارة قلقه الناتج عن وظيفته كرئيس.

وأضاف أن الضغوط الوظيفية التي تعرض لها في البيت الأبيض، جعلته مندفعا لمونيكا أثناء وجودها في المكتب ومساعدتها له في قضايا خاصة.

وتقدم بيل كلينتون باعتذار لمونيكا عما حصل جراء فضيحة العلاقة بينهما، الأمر الذي لايزال يلاحقها طيلة حياتها، واصفا ما حدث لها بأنه "أمر غير عادل".

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ومن جانبها صرحت هيلاري كلينتون، أنها وزوجها خضعا لإرشاد زواج وصفته بالـ "مؤلم"، وقال بيل إن الاستشارة واحدة من أصعب الأشياء التي كان عليه فعلها، لكنها كانت ضرورية، من أجل ابنتهما تشيلسي.

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