"تومى وماريان" يخططان للاحتفال بأطول قصة حب بين مصابى متلازمة داون

يخطط الثنائي ماريان 48 عامًا ، وتومي 62 عامًا الذي يُعتقد أنهما أطول زوجين في العالم مصابان بمتلازمة داون للاحتفال بالذكرى 25 لزواجهما، التي تحل في شهر يوليو المقبل، حيث يجهزان لحفل كبير في منزلهما بمقاطعة إيسيكس قرب لندن، مع الأصدقاء والعائلة.

وعلى الرغم من أن تومي يواجه الآن معركة صعبة مع مرض "الخرف" ، إلا أن الزوجين لا يزالان في حالة حب أكثر من أي وقت مضى ، موضحة ماريان: 'تومي وأنا لم نجادل. انا احب زوجي كثيرا انه صديقي المفضل"، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وتقوم "ماريان" حاليا برعاية زوجها، بمساعدة كلا من شقيقتها "ليندى" 32 عاما، ووالدتها "ليندا" 69 عاما، حيث قالت شقيقتها :"حد علمنا ، فإنهم الآن أطول زوجين متزوجين يعيشان بمتلازمة داون"، مضيفة :" كانت ماريان تحلم بزفاف أبيض كبير منذ أن كانت طفلة صغيرة ، وكانت علاقتهما مليئة بالحب دائمًا".

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وتابعت شقيقة ماريان :" لقد فقد تومي أسرته في سن مبكرة وانضم لأسرتنا منذ 30 عامًا ..إنه جزء من الأسرة وعلاقتها بنا أمر رائع للغاية".

وأضافت :"يمتلك الزوجان حساب مشترك على موقع فيس بوك ، ويجمعان ما يزيد عن 60 ألف إعجاب"، قائلة :"ماريان لا تتذكر حياتها قبل تومي وفى اليوم الذي قابلته فيه ، كانت لديها أكبر ابتسامة على وجهها ولم تستطع التوقف عن الحديث عنه".

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