شكرا لقرائتكم خبر عن اقضى عليها قبل ما تقضى عليك.. كيف تطرد الفيروسات من جسمك بـ6 طرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمجرد أن تلمس أسطح المكاتب والأدوات الخاصة بشخص مصاب بالفيروسات قد تنتقل لك العدوى بشكل سريع وهو ما يؤثر على صحة الجسم والجهاز المناعى، فقد تحاصرنا الفيروسات في كل مكان ولا نعرف طرق للتخلص منها، لذلك ذكر موقع mindbodygreen أن بعض الطرق التي تساعدك على طرد الفيروسات من الجسم نظرًا لاحتوائها على مضادات حيوية ومضاد للفيروسات، وهى : Advertisements 1: الثوميعتبر الثوم من أفضل أنواع الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على طرد الفيروسات والجراثيم من الجسم وتعزز صحة الجهاز المناعى وتحميه من الأمراض، فينصح بوضع الثوم في الأكلات الغذائية اليومية. 2: العسل الأبيضالعسل الأبيض من أفضل الطرق الطبيعية التي تستخدم في علاج الكثير من الأمراض، حيث إنه يتميز بخصائصه المذهلة والتي تعمل على تعزيز صحة الجسم والجهاز المناعى والوقاية من الأمراض والفيروسات، كما أنه يستخدم في علاج حروق الجلد والالتهابات الشديدة. 1: الثوميعتبر الثوم من أفضل أنواع الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على طرد الفيروسات والجراثيم من الجسم وتعزز صحة الجهاز المناعى وتحميه من الأمراض، فينصح بوضع الثوم في الأكلات الغذائية اليومية. 2: العسل الأبيضالعسل الأبيض من أفضل الطرق الطبيعية التي تستخدم في علاج الكثير من الأمراض، حيث إنه يتميز بخصائصه المذهلة والتي تعمل على تعزيز صحة الجسم والجهاز المناعى والوقاية من الأمراض والفيروسات، كما أنه يستخدم في علاج حروق الجلد والالتهابات الشديدة.

3:الزنجبيل يعتبر مضادا حيويا طبيعا وذلك لاحتوائه على خصائص مذهلة وعناصر عديدة تساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والجراثيم، كما ان له دور فعال في علاج نزلات البرد والأنفلونزا. 4:خل التفاح وهو من الطرق الطبيعية التي تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز صحة الجسم وتحد من خطر الإصابة بالفيروسات والأمراض والعدوى، كما أن له دور كبير في تعزيز صحة البشرة والشعر والوقاية من الالتهابات.

5:أعشاب الأذريون وهى من الأعشاب الطبيعية التي تحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للفيروسات والتي تحتوى على كمية عالية من الفلافونويدات. 6: الزعترأثبتت الدراسات والأبحاث أن الزعتر يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى، كما أنه يعتبر مضادا حيويا طبيعيا مقاوما للعدوى والأمراض.