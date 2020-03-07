اقضى عليها قبل ما تقضى عليك.. كيف تطرد الفيروسات من جسمك بـ6 طرق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمجرد أن تلمس أسطح المكاتب والأدوات الخاصة بشخص مصاب بالفيروسات قد تنتقل لك العدوى بشكل سريع وهو ما يؤثر على صحة الجسم والجهاز المناعى، فقد تحاصرنا الفيروسات في كل مكان ولا نعرف طرق للتخلص منها، لذلك ذكر موقع mindbodygreen أن بعض الطرق التي تساعدك على طرد الفيروسات من الجسم نظرًا لاحتوائها على مضادات حيوية ومضاد للفيروسات، وهى :
3:الزنجبيل يعتبر مضادا حيويا طبيعا وذلك لاحتوائه على خصائص مذهلة وعناصر عديدة تساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والجراثيم، كما ان له دور فعال في علاج نزلات البرد والأنفلونزا. 4:خل التفاح وهو من الطرق الطبيعية التي تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز صحة الجسم وتحد من خطر الإصابة بالفيروسات والأمراض والعدوى، كما أن له دور كبير في تعزيز صحة البشرة والشعر والوقاية من الالتهابات.
5:أعشاب الأذريون وهى من الأعشاب الطبيعية التي تحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للفيروسات والتي تحتوى على كمية عالية من الفلافونويدات. 6: الزعترأثبتت الدراسات والأبحاث أن الزعتر يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى، كما أنه يعتبر مضادا حيويا طبيعيا مقاوما للعدوى والأمراض.
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