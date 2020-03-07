شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يرفض طبيبك وصف المضادات الحيوية فى روشتة علاج البرد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير من الأطباء أصبحوا يرفضون وصف المضادات الحيوية كعلاج لنزلات البرد والأنفلونزا، وبدأوا يلجأون للأدوية خافضة الحرارة ومسكنات الألم والوصفات الطبيعية مثل: العسل والليمون مع الابتعاد عن المضادات الحيوية، ونتعرف في هذا التقرير على سبب رفض الأطباء وصف مضادات حيوية في روشتة علاج نزلات البرد، وفقاً لموقع Net doctor.

وقال الدكتور دون هاربر إن الإحجام المتزايد عن وصف المضادات الحيوية للعدوى الفيروسية هو في الحقيقة أمر جيد:

مقاومة مضادات الميكروبات

تحث هيئة الصحة العامة في إنجلترا الأطباء على الحد من وصف المضادات الحيوية، وسبب ذلك ظهور الكثير من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في السنوات الأخيرة، ومنها جرثومة MRSA (المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين) و C. Diff (المطثية العسيرة)، وكلاهما عدوى خطيرة أصبحت مقاومة للمضادات الحيوية المتاحة حاليًا.

-معظم السعال ونزلات البرد والتهاب الحلق سببها الفيروسات، وليس البكتيريا، والمضادات الحيوية لا تعمل ضد الفيروسات، ولكن وصف المضادات الحيوية على نطاق واسع في هذه الظروف يعني أن بكتيريا أخرى تتعرض للمضادات الحيوية ويمكن أن تبدأ في التحور وتطوير المقاومة.

تعيش المكورات العنقودية الذهبية على سبيل المثال على جلد شخص واحد من بين كل ثلاثة منا، ولكن إذا أصبحت سلالة مقاومة وتم نقلها إلى شخص ضعيف، فقد تكون النتائج خطيرة للغاية، ومن هنا كان الدافع إلى الحد من وصف المضادات الحيوية غير الضرورية وحجزها للأمراض التي تحتاج إليها حقًا ، مثل الالتهاب الرئوي والتهابات الكلى.

إذا كان لديك سعال أو نزلة برد في الماضي وتعرضت للمضادات الحيوية، فقد تحسنت ، فمن المؤكد أنك تعتقد أن المضادات الحيوية هي التي ساعدتك وستطلب من طبيبك علاجًا مشابهًا في المرة القادمة التي تظهر فيها الأعراض والحقيقة هي أن مرضك السابق كان شبه مؤكد وأن تحسينك كان بسبب أن جسمك كان يقاوم بالفعل العدوى.

Advertisements

متى يجب أن ترى الطبيب؟

ستتم إزالة معظم حالات السعال ونزلات البرد في غضون أسبوع أو أسبوعين ويعتبر الصيدلي هو أفضل شخص يمكن استشارته للحصول على المشورة بشأن تخفيف الأعراض ، أثناء الشفاء، يجب أن ترى طبيبك فقط إذا:

-تستمر الأعراض لأكثر من ثلاثة أسابيع.

-لديك صعوبات في التنفس.

-سعال الدم.

-تدهور مفاجئ في الأعراض.