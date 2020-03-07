محنة فيكتوريا بيكهام مع تسريحات شعر ابنتها الصغيرة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 7 مارس 2020 10:42 صباحاً - تواجه مصممة الأزياء (فيكتوريا بيكهام) وزوجة لاعب الكرة المعتزل (ديفيد بيكهام)، صعوبة كبيرة في إرضاء ابنتها (هاربر) عندما يتعلق الأمر بتصفيف الشعر قبل الذهاب إلى المدرسة صباحاً، أو استعداداً للقيام بمشوار عائلي، وقد نشرت الأم على مواقع التواصل الاجتماعي صورة طريفة لابنتها، وهي تستعد للذهاب إلى المدرسة في أول يوم دوام بعد نهاية عطلة الفصل الدراسي، وتظهر الابنة البالغة من العمر ثماني سنوات في الصورة، وهي مرتدية قميص المدرسة المخطط بالأرجواني، ويبدو شعرها من الخلف، وهو غير مرتب بطريقة مضحكة، وقد كتبت الأم على الصورة (هاربر..لقد حاولت)، ويبدو أن مصممة الأزياء الناجحة قد تكون فاشلة تماماً عندما يتعلق الأمر بتصفيف الشعر.

وهي ليست المرة الأولى التي تشارك فيها فيكتوريا بيكهام (45 عاماً) متابعيها بصور طريفة عن محاولاتها الفاشلة في تصفيف شعر ابنتها، وقد نشرت في بداية العام صورة لها بتسريحة من وحي فريق Spice Girls الغنائي التي كانت الأم إحدى عضواته، ويبدو أن البنت لم تكن راضية عن هذه التسريحة أيضاً.

وتحظى هاربر باهتمام خاص من والديها؛ كونها الابنة الوحيدة بين ثلاثة أولاد ذكور كما أنها آخر العنقود، وقد نشر والدها ديفيد بيكهام مجموعة من الصور التي التقطها لابنته أثناء رحلة العائلة الأخيرة إلى كندا وقيامهم بنشاطات رياضية، وتزلج على الجليد وقد أبدت الابنة مهارات لافتة في هذه الرياضة وبدت في هذه الصور وهي في غاية السعادة ربما لأن رأسها كان مغطى بالقبعات، ولم تصل والدتها إلى شعرها ولم تضع عليه لمساتها الخاصة.







