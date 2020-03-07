شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق لأخذ العينة لإجراء اختبار فيروس كورونا.. ومن يجب أن يخضع له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتشر فيروس كورونا ببطء دون ظهور أي علامات في البداية، لذا يصبح من المهم الخضوع للاختبارات إذا ظهرت لديك أي أعراض سريعًا، لأن ذلك سوف يساعد في احتواء الفيروس.

وتتزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الإيجابي في العالم كل يوم، كما ترتفع عدد الوفيات بسبب هذا المرض إلى أكثر من 3000.

ونظرًا لعدم وجود لقاح أو علاج حتى الآن، فمن الضروري أن تحافظ على سلامتك من خلال تبني بعض الطرق الوقائية، ومعرفة العلامات والأعراض حتى تتمكن من اختبار نفسك في أقرب وقت ممكن، لأن العلاج المبكر أمر حيوي في السيطرة على المرض، الذى يمكن أن يسبب مضاعفات مميتة.

كل ما تريد معرفته عن اختبار فيروس كورونا

إذا كنت تشك في إصابتك بفيروس كورونا، فيجب عليك إبلاغ طبيبك، ووفقًا لتقرير موقع "thehealthsite" عندما تزور مستشفى أو عيادة، ارتدي قناعًا حتى لا يتعرض الآخرون للخطر، وهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها أخذ عينة.

1. اختبار مسحة الحلق

في هذا الاختبار سوف يتم أخذ عينة من الأنف أو الحلق لاختبار فيروس كورونا.

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2. عينة من الأنف

يتم حقن محلول ملحي في أنفك، وسوف يقوم الطبيب بأخذ عينة عن طريق شفط المحلول من داخل الأنف.

3. عينة من القصبة الهوائية

هنا يتم ضغط أنبوب رقيق مضاء، يسمى منظار الشعب الهوائية، أسفل فمك إلى رئتيك، ويجمع الطبيب عينة مباشرة من الرئتين في هذه الحالة.

4. اختبار البلغم

قد يطلب منك الطبيب السعال للحصول على بعض البلغم حتى يتمكن من التحقق من وجود فيروس كورونا.

5. اختبار الدم

سوف يأخذ بعض الدم من أي وريد في يدك للتأكد من وجود الفيروس من عدمه.

من يحتاج إلى الخضوع للاختبار

إذا كنت تعاني من الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق والصداع، فأنت بحاجة إلى إجراء الاختبارات، أو إذا كنت قد ذهبت مؤخرًا إلى أي منطقة مصابة، فأنت مرشح جيد للاختبارات.