شكرا لقرائتكم خبر عن عادات صباحية صحية تحميك من الجفاف للحصول على بشرة نضرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الرغبة في الحصول على بشرة نضرة خالية من الأعراض سيئة المظهر مثل ظهور التجاعيد، أو شحوب البشرة يعد من الأمور التي يسعى الكثيرون للحصول عليها، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل العادات الصباحية التي تحمي بشرتك، وتقلل من فرص الإصابة بالجفاف، وذلك وفقا لموقع "THE HEALTHY".

أكد التقرير، على ضرورة الاهتمام بغسل البشرة بمنظف لطيف في الصباح، الخالي من الزيوت التي تتراكم علي البشرة وتتسبب في ظهورها بمظهر سيئ وغير مرغوب به، لذا يمكنك البحث عن منظف يحتوى على مضادات الأكسدة وفيتامين سي و حمض الفوليك، وأيضا يحتوي علي الشاي الأخضر والقهوة، فهذه العناصر تساعدك بشكل كبير في الحصول علي بشرة جيدة وتقلل فرص الإصابة بالجفاف.

وأضاف التقرير، أن استخدام واقي الشمس يعد من الأساسيات، التي تحافظ علي صحة بشرتك بشكل كبير، فهو يحميك من أشعة الشمس فوق البنفسيجية الضارة ، وبعد وضعه ب5 دقائق يمكنك وضع الماكياج الخاص بك.

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وأضاف التقرير، أن هناك نسبة كبير من الأشخاص الذين يظهر لديهم بثور في الصباح فيقومون بإزالتها، وهذا الأمر يتسبب في تعرض البشرة للجفاف، والالتهاب، ولذا عليك تجنب هذا الأمر باستخدام صابون علاج حب الشباب الكبريتية، فهي تقلل من ظهور هذه البثور، وأيضا تحافظ علي بشرتك.

ومن أهم النصائح التي قام التقرير بتقديمها للحصول علي بشرة صحية ونضرة، هو الاهتمام بنوعية الطعام المتناول، فعليك الإكثار من تناول الخضروات والفواكه الغنية بفيتامين سي ، ومضادات الأكسدة، ولذا عليك تناول التوت والخيار والخس، وتناول الزبادي فهو له دور كبير في الحصول علي بشرة نضرة ويقلل من فرص الإصابة بالجفاف بشكل كبير، ولذا يمكنك تناول كوبا من الزبادي في الصباح مضاف إليه الفواكه فهي قيمة غذائية عالية ومهمة لبشرتك.