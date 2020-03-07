لكبح كورونا.. مصر تفرض حزمة إجراءات احترازية في الفنادق

السبت 7 مارس 2020

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، الجمعة، اتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لجميع النزلاء والعاملين بالمنشآت الفندقية وقطاعات المنشآت السياحية؛ لمواجهة فيروس كورونا الجديد.



وقالت الوزارة المصرية، في بيان، إنه تم اتخاذ مزيد من التدابير والإجراءات الوقائية لجميع العاملين في المنشآت السياحية والفندقية والنزلاء، بالتنسيق بين غرفة المنشآت الفندقية وباقي قطاعات السياحة، في إطار الحماية والوقاية من الفيروسات بشكل عام وفيروس كورونا بشكل خاص.

وقال عبدالفتاح العاصي رئيس قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية، إن الوزارة عممت منشورات على جميع الفنادق والمنشآت السياحية المصرية بالتوصيات والإجراءات والتدابير الوقائية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من الفيروسات وفيروس كورونا بالتحديد، مؤكداً حرص مصر على أمن وسلامة المصريين العاملين بالمجال والسائحين الوافدين.

وتتضمن التوصيات الموزعة على المنشآت السياحية والفندقية، سرعة إبلاغ وزارة الصحة عن أي حالات اشتباه بالإصابة سواء للأجانب أو العاملين، إضافة إلى تعاقد الفنادق والمنشآت السياحية مع أطقم طبية مدربة ذات كفاءة عالية للتعامل مع حالات الاشتباه بالفيروس والمتابعة الدورية لهذه القطاعات.

Advertisements

من جهته، أوضح ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أن الغرفة أعدت مادة عملية لطرق الوقاية من كورونا الجديد، وتم توزيعها على جميع المدربين لدى المنشآت الفندقية والاتحاد المصري للغرف السياحية، مشيراً إلى وجود 26 مدرباً في جميع المحافظات المصرية التي تهتم بالسياحة بالتعاون مع مديريات الصحة.

وأشار المسؤول المصري، إلى أن التدريبات تتضمن إلقاء محاضرات وإعداد برنامج تدريبي وعقد دورات نوعية مكثفة توعوية بالاستعانة بأطباء متخصصة، إضافة إلى توفير جميع المستلزمات والأدوات الطبية اللازمة والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وارتفعت حالات الإصابة في مصر إلى 15 حالة، عقب إعلان السلطات المصرية، الجمعة، اكتشاف 12 حالة إصابة جديدة على متن باخرة نيلية قادمة من أسوان إلى الأقصر (جنوب مصر)، عقب وصول معلومات إلى منظمة الصحة العالمية تبين إصابة سائحة تايوانية من أصل أمريكي كانت على متن الباخرة وعادت إلى بلادها.

وأوضح بيان الصحة المصرية أن الـ12 حالة الإيجابية المصابة بالفيروس هم من العاملين المصريين على متن الباخرة السياحية، وثبت إصابتهم بعد الخضوع للفحص وانتهاء فترة حضانة الفيروس (14 يوماً)، وتم نقلهم إلى المستشفى المتخصص لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.