شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساهم تدليك فروة الرأس فى الحد من تساقط الشعر؟ دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعاني من تساقط الشعر؟ هل تشعر أن شعرك يعانى من الضعف الشديد؟ هذا التقرير الذي نشره موقع "THE HEALTHY"، يؤكد أن الحل وعلاج تساقط الشعر هو القيام بتدليك فروة الشعر وذلك لتحسن جودة الشعر بالشكل المطلوب.

أضاف التقرير، أن تساقط الشعر ليس مشكلة يعاني منها النساء فقط، بل أيضا الرجل، فهناك 40 في المئة من الأمريكيين يعانون من تساقط الشعر، وذلك وفقا لجمعية تساقط الشعر الأمريكية، وعند قيامهم باستخدام تقنية تدليك فروة الشعر عزز لديهم نمو الشعر والحد من تعرضه للتساقط.

وأوضح التقرير، حقيقة تدليك فروة الرأس، مشيرا إلى أن تدليك فروة الرأس يمكن أن تزيد من تدفق الدم إليها وإلى بصيلات الشعر، وأظهرت دراسة أن أربع دقائق فقط من تدليك فروة الرأس يوميًا تزيد من النشاط بين الجينات المعروفة بتشجيع نمو الشعر، وتخفض من نشاط الجينات المرتبطة بتساقط الشعر والالتهابات، ولاحظ المشاركون في الدراسة حدوث تحسن في سمك الشعر، ويعمل التدليك عن طريق توسيع الشرايين الصغيرة للغاية داخل فروة الرأس، وزيادة تدفق الدم إلى بصيلات الشعر وبالتالي إطالة دورة نمو الشعر.

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وأشار التقرير إلى أن تدليك فروة الرأس لتساقط الشعر يقلل أيضًا من الشعور بالإجهاد، مما قد يؤدي إلى تقليل فرص تساقط الشعر، فأجريت دراسة أثبت خلالها أن تدليك فروة الرأس مرتين في الأسبوع يمكن أن يقلل هرمونات التوتر لدى الشخص وضغط الدم ومعدل ضربات القلب ، وكلها معروفة بارتفاعها في أوقات التوتر العاطفي أو البدني.

متى عليك تدليك فروة الرأس؟..أوضح حقيقة الأمر التقرير، مشيرا إلي أنه يمكن إجراء تدليك فروة الرأس لنمو الشعر بالشامبو أثناء الاستحمام أو عندما يكون شعرك جافًا قبل الشامبو، لمدة ثلاث دقائق على الأقل.