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شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة لمريض الربو فى فصل الشتاء.. منها تهوية المنزل جيدًا والان مع تفاصيل الخبر
ولأن فصل الشتاء هو أكثر فصول السنة التي تزيد من أعراض الربو يقدم ”الخليج 365” بعض النصائح التي يجب أن يتبعها مريض الربو لتخفيف الأعراض والوقاية من الأزمات وذلك وفقًا لما ذكره موقع health:
1: ينصح مرضى الربو بتهوية المنزل دائمًا وذلك لطرد الفيروسات وعدم انتشار العدوى في المكان، وعدم الجلوس في أماكن مغلقة ومكتومة حتى لا يؤثر ذلك على التنفس.
2:يجب الابتعاد عن التدخين أو الجلوس في أماكن بها مدخنون فيعمل ذلك على زيادة أعراض الربو مثل السعال وضيق التنفس ويؤثر على الرئتين.
3: ينصح مرضى الربو بتناول الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز صحة الجهاز المناعى وتحد من خطر الإصابة بمشاكل الجهاز التنفسى ومنها الخضراوات الورقية والعسل الأبيض.
4: تجنب التعرض للمواد المسببة للحساسية مثل "العطور، الأدخنة، عودام السيارات"، حيث إنها تؤثر على صحة الجهاز التنفسى وتزيد من ضيق التنفس والالتهاب.
5:ينصح بالاهتمام بممارسة التمارين الرياضية التي تعمل على توسيع الرئتين والحفاظ على صحة الجهاز التنفسى.
6:تناول الأعشاب والسوائل الدافئة التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز التنفسى والوقاية من أعراض الربو وضيق التنفس ومنها "البابونج، الينسون، الجنزبيل".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.